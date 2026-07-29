El acuerdo entre la TSA y el ICE que permite arrestar migrantes para deportarlos en aeropuertos de EE.UU.

Un acuerdo entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó los arrestos migratorios en aeropuertos de Estados Unidos contra extranjeros que permanecen en el país con visas vencidas. La estrategia federal amplía las operaciones de control y expone a la deportación a un grupo más numeroso de personas.

En qué consiste el acuerdo entre el ICE y la TSA

La estrategia consiste en una expansión del acuerdo entre la TSA y el ICE. El mecanismo permite que los agentes migratorios intercepten a los pasajeros en los mostradores de registro o en las puertas de llegada de las terminales aéreas.

Los operativos del ICE en aeropuertos apuntan a migrantes con visas vencidas MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según The New York Times, la medida gubernamental apunta a bloquear los viajes de extranjeros que excedieron el plazo de sus documentos. Los operativos se registraron en al menos 15 aeropuertos del país norteamericano durante las últimas semanas.

Los agentes de inmigración suelen operar vestidos de civil para llevarse con rapidez a sus objetivos. En ese marco, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que el gobierno trabaja para garantizar que los extranjeros que están de forma ilegal en EE.UU. ya no puedan volar, a menos que sea para autodeportarse.

Asimismo, la Casa Blanca ejerció presiones sobre el ICE para elevar las detenciones diarias con una meta fijada en 2000 arrestos al día.

Cuándo comenzó el acuerdo entre el ICE y la TSA

La colaboración inicial entre la agencia de seguridad aeroportuaria y el organismo de inmigración comenzó en mayo de 2025. En aquel entonces, la TSA empezó a compartir información con el ICE exclusivamente para rastrear a personas que contaban con órdenes formales de deportación.

El intercambio de datos evolucionó en los últimos meses hasta incorporar a los migrantes que se encuentran en territorio estadounidense con visas vencidas. Esta directiva actual se alinea con la mencionada meta de arrestos fijada por la administración federal.

El acuerdo responde a una directiva federal que tiene como objetivo arrestar a 2000 migrantes indocumentados por día en EE.UU. ICE

Las autoridades del DHS no revelaron la cifra exacta de personas detenidas bajo esta nueva iniciativa en las terminales aéreas. Sin embargo, los documentos analizados confirman que la red de búsqueda abarca ahora a un sector poblacional más amplio que el de los infractores con antecedentes penales.

Quiénes son afectados por los operativos del ICE en aeropuertos

Los operativos federales en aeropuertos afectan a perfiles diversos, entre los que se incluyen cónyuges de ciudadanos estadounidenses, ingenieros con solicitudes pendientes y exempleadas de servicio doméstico. En ese marco, los abogados migratorios aconsejan suspender los vuelos para evitar detenciones mientras se tramitan estatus migratorios.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

Entre los casos documentados, figura el de Chantal Morales Rojas, una ciudadana ecuatoriana detenida cuando se disponía a abordar un vuelo en Denver. Asimismo, un ciudadano australiano fue interceptado en Las Vegas y recapturado posteriormente en Los Ángeles tras intentar tomar otro vuelo comercial.

Las autoridades justifican las intervenciones bajo el argumento de que cualquier permanencia fuera del plazo legal es una infracción migratoria. Por su parte, abogados presentaron demandas para cuestionar la legalidad de los arrestos ejecutados sin órdenes previas.