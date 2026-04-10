California protege a los compradores de carros desde el 1° de octubre: qué prohíbe la nueva ley CARS Act

Desde octubre, California aplicará nuevas reglas para la venta y el leasing de vehículos en concesionarios. La ley CARS Act (SB 766) prohíbe publicidad engañosa, limita cargos por extras sin utilidad y crea un plazo de tres días para cancelar ciertas compras de autos usados.

Qué prohíbe la nueva ley CARS Act en California

La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom en octubre de 2025, tras su aprobación en la Legislatura estatal, tiene un alcance que incluye operaciones de venta, financiamiento y arrendamiento de vehículos nuevos y usados en el mercado minorista.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley cambia la venta de autos en el estado Archivo

Entre los cambios más relevantes, según el texto legislativo, la ley prohíbe que:

Un concesionario haga afirmaciones falsas o confusas sobre el costo final del vehículo, las cuotas, las condiciones del crédito o la disponibilidad real de una unidad al precio anunciado.

sobre el costo final del vehículo, las cuotas, las condiciones del crédito o la disponibilidad real de una unidad al precio anunciado. También quedará vedado inducir al cliente a contratar productos adicionales bajo la idea de que son necesarios para obtener la compra, el leasing o la aprobación financiera. La obligación será informar por escrito que esos extras no son un requisito para cerrar la operación.

bajo la idea de que son necesarios para obtener la compra, el leasing o la aprobación financiera. La obligación será informar por escrito que esos extras no son un requisito para cerrar la operación. Los vendedores no podrán atribuirse respaldo de organismos públicos ni sugerir que existe una aprobación garantizada si eso no fue efectivamente concedido.

El eje de la norma tiene un objetivo central: impedir que los compradores cierren una operación con información incompleta, cargos discutibles o promesas de financiamiento que luego no se sostienen.

Autos usados: derecho a cancelar la compra en tres días

Uno de los cambios más importantes de la ley CARS Act en California es la creación de un derecho de cancelación de tres días para determinadas operaciones con vehículos usados.

La medida se aplicará a autos usados con un valor de hasta US$50.000, ya sea por compra o arrendamiento. El plazo comenzará a contarse desde el día calendario siguiente a la firma del contrato y vencerá al cierre comercial del tercer día.

Ese derecho no será ilimitado. El comprador perderá la posibilidad de cancelar si el vehículo fue utilizado por más de 400 millas (643 kilómetros) desde la entrega. Además, el concesionario podrá cobrar una tarifa de reposición, dentro de topes previstos por la norma.

La Ley CARS cambia la venta de autos en California y protege a los compradores Freepik - Freepik

Qué cargos extra ya no podrán aplicar los concesionarios en California

La nueva regulación también apunta a los llamados “add-ons”, es decir, productos o servicios que suelen agregarse al contrato final.

La ley impedirá cobrar por extras que no tengan una utilidad concreta para el comprador. Entre los ejemplos incluidos en el texto aparecen:

Servicios de cambio de aceite para autos eléctricos

Productos con nitrógeno para neumáticos que no cumplan el estándar fijado

Coberturas que resulten inválidas por el estado previo del vehículo

También se limita la comercialización de ciertos contratos o coberturas si, en la práctica, no ofrecen protección real al consumidor. El criterio será: si el producto no aporta un beneficio verificable, no debería ser facturado.

Precio total, anuncios y financiamiento: las nuevas obligaciones

Otro de los cambios de la nueva ley de autos en California pasa por la publicidad. Los concesionarios deberán exhibir de forma clara el precio total del vehículo en anuncios y comunicaciones escritas cuando promocionen una unidad específica o hablen de financiación.

Si durante la negociación se presenta una cuota mensual, también deberá informarse cuánto terminará por abonar el cliente al completar todos los pagos pactados. La intención es que el consumidor pueda comparar ofertas sin depender solo del valor de la cuota.

Además, los concesionarios estarán obligados a conservar registros durante dos años, lo que incluye publicidad, comunicaciones y documentación vinculada a devoluciones o cancelaciones.

Los compradores de autos usados podrán devolverlos en un plazo de tres días Freepik

Qué autos y operaciones quedan afuera de la ley

La normativa no se aplicará de la misma forma a todos los vehículos. El derecho de cancelación de tres días no alcanzará a:

Autos nuevos.

Motocicletas.

Vehículos off-highway o todoterreno.

Unidades vendidas en ciertas subastas.

Vehículos todoterreno de segunda mano con un valor que supera los US$50.000.

Tampoco abarcará algunas operaciones comerciales, como ventas de flota, compras empresariales o transacciones mayoristas. En esos casos, seguirán rigiendo otras reglas del mercado automotor de California.

Todas estas modificaciones entrarán en vigor el 1° de octubre.