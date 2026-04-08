Nuevo desborde en el tren bala de California: el presupuesto oficial llega a US$126 mil millones en 2026

El presupuesto para el proyecto del tren de alta velocidad de California alcanzó los 126.000 millones de dólares en 2026. Esta cifra representa casi cuatro veces el costo original de 33.000 millones de dólares aprobado por los votantes en 2008.

Por qué el presupuesto del tren bala de California llegó a US$126 mil millones

La construcción del tren bala de California comenzó en 2015. El proyecto busca conectar San Francisco y Los Ángeles en dos horas y 40 minutos con una velocidad máxima de 220 millas por hora (354 km/h), de acuerdo con KTLA.

La autoridad ferroviaria del Estado Dorado trabaja actualmente en un segmento que representa un tercio de la distancia original.

Según un reciente informe de CBS News, esta ruta inicial unirá las ciudades de Bakersfield y Merced en el Valle Central.

La inauguración de este tramo se proyecta para 2033, 13 años después de la fecha de finalización prometida al inicio del proyecto.

El secretario de transporte del estado, Toks Omishakin, reconoció que el sector público no comprendió la magnitud de los requisitos necesarios.

La negociación de 3000 parcelas de tierra solo para los tramos actuales generó retrasos significativos y conflictos con propietarios locales.

“No creo que los votantes, ni nosotros en el sector público, entendiéramos del todo lo que se necesitaba para llevar a cabo este proyecto”, dijo Omishakin.

Y agregó: “Se cometieron errores. Algunas de las críticas a este proyecto me parecen muy justas”.

Además, las regulaciones ambientales del estado provocaron revisiones y demandas que elevaron los costos de construcción de manera constante.

La construcción del tren bala lleva más de 10 años en California Archivo

Por otro lado, la falta de una financiación completa desde el arranque de las obras debilitó la viabilidad del plan.

Actualmente, el proyecto requiere unos US$90.000 millones adicionales para completar la línea total entre las dos grandes metrópolis.

Bajo este escenario, los directivos esperan atraer inversión privada y reducir gastos para llenar el vacío económico en el futuro.

Críticas a la gestión del tren bala de California

El representante Vince Fong calificó el proyecto del tren bala como un ejemplo de “mala gestión y despilfarro gubernamental”.

“Creo que la pesadilla del tren de alta velocidad de California es probablemente el ejemplo por excelencia del despilfarro y la mala gestión gubernamental”, señaló Fong en CBS News.

Durante 2025, el gobierno federal canceló subvenciones por US$4000 millones destinadas al ferrocarril.

El secretario de Transporte nacional, Sean Duffy, sostuvo que el plan “malgastó recursos” de los contribuyentes sin entregar resultados tangibles a la población.

Trabajadores de la Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California trabajan en el Viaducto Hanford, el martes 15 de abril de 2025 Godofredo A. Vásquez - AP

Mientras tanto, la empresa privada Brightline West busca implementar un modelo distinto. La compañía planea un tren bala para unir Los Ángeles con Las Vegas en 2029.

Su estrategia consiste en utilizar la mediana de la autopista I-15 para solucionar los problemas de derecho de paso que afectaron al proyecto estatal.

Según CBS News, la administración del gobernador Gavin Newsom defendió la obra en el pasado.

“Esto no es solo un proyecto de transporte, se trata de reimaginar el futuro de esta región”, dijo el mandatario demócrata.