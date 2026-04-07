Noticias de California hoy, en vivo: Trump interfiere en la contienda republicana y enfrenta a Bianco con Hilton
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado de este martes 7 de abril de 2026: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Chad Bianco reacciona al respaldo de Donald Trump a Steve Hilton en California
Donald Trump manifestó su apoyo oficial a Steve Hilton, exconductor de Fox News, en su carrera para convertirse en el candidato republicano a gobernador de California. La decisión provocó una reacción inmediata de su principal rival interno, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, quien calificó la medida como un intento de las élites de Sacramento y Washington por elegir a los líderes de forma arbitraria. “Eso no es liderazgo. Eso es una coronación”, sentenció el policía a través de una publicación en redes sociales.
A pesar de su disconformidad con el respaldo hacia Hilton, Bianco se ha mantenido históricamente alineado con la figura del referente republicano. Incluso durante la campaña presidencial de 2024, el sheriff había manifestado públicamente su apoyo al país norteamericano bajo el liderazgo de Trump. Por su parte, el equipo de campaña de Hilton agradeció la mención y aseguró que, con el soporte federal y el del exmandatario, buscarán recuperar el estado para hacerlo “mejor que nunca”.
Dónde entregan alimentos gratis hoy en California
El Banco de Alimentos del Centro de California (CCFB, por sus siglas en inglés) confirmó su calendario de apoyo para la segunda semana de abril de 2026. Este martes estará en:
- Iglesia Buen Pastor: atiende de 8 a 11 hs.
- EOC Mendota: brinda comida gratis de 9 a 11 hs.
- Footman Park (Raymond Community Association): ofrece asistencia de 9 a 12 hs.
La organización distribuye víveres para aliviar la situación económica de las comunidades locales y garantizar el bienestar alimentario en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern.
El plan de Trump para abrir tierras públicas a la explotación petrolera en California despierta una fuerte resistencia
El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés), relanzó un polémico proyecto para habilitar la perforación de petróleo y gas en más de un millón de acres de tierras federales en el centro y sur de California, informó Courthouse News Service.
La medida, que retoma una propuesta de la primera gestión de Donald Trump, alcanzaría zonas lindantes a reservas naturales emblemáticas como el Parque Nacional Pinnacles, el Parque Estatal Mount Diablo y el Parque Nacional Sequoia.
Esto generó un rechazo unánime en audiencias públicas y una advertencia legal del fiscal general del estado, Rob Bonta, quien afirmó que la actividad petrolera aumentará la contaminación del aire y del agua.
Organizaciones ambientalistas como el Center for Biological Diversity cuestionan la viabilidad del plan y alertan sobre el impacto en especies en peligro crítico, como el cóndor de California.
A pesar de que el Departamento del Interior asegura que las tierras mantendrán usos múltiples como la recreación, expertos legales dudan de la viabilidad económica del proyecto.
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