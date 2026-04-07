Noticias de California hoy, en vivo: Trump interfiere en la contienda republicana y enfrenta a Bianco con Hilton

Donald Trump manifestó su apoyo oficial a Steve Hilton, exconductor de Fox News, en su carrera para convertirse en el candidato republicano a gobernador de California. La decisión provocó una reacción inmediata de su principal rival interno, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, quien calificó la medida como un intento de las élites de Sacramento y Washington por elegir a los líderes de forma arbitraria. “Eso no es liderazgo. Eso es una coronación”, sentenció el policía a través de una publicación en redes sociales.

A pesar de su disconformidad con el respaldo hacia Hilton, Bianco se ha mantenido históricamente alineado con la figura del referente republicano. Incluso durante la campaña presidencial de 2024, el sheriff había manifestado públicamente su apoyo al país norteamericano bajo el liderazgo de Trump. Por su parte, el equipo de campaña de Hilton agradeció la mención y aseguró que, con el soporte federal y el del exmandatario, buscarán recuperar el estado para hacerlo “mejor que nunca”.