Buenas noticias en Nueva York: la gobernadora Hochul confirma un aumento de cupos para el kinder gratuito

Miles de familias de Nueva York comenzaron el nuevo ciclo escolar con una novedad que puede aliviar uno de los gastos más importantes de los primeros años de crianza. La gobernadora Kathy Hochul anunció una ampliación de los cupos gratuitos de Pre-K, con nuevas vacantes disponibles desde este año y un programa de expansión que continuará durante los próximos ciclos escolares.

Hochul suma cupos gratuitos de Pre-K en Nueva York

El anuncio fue realizado el 2 de septiembre de 2026, cuando comenzó el nuevo año escolar. Según el comunicado de prensa de la gobernadora Hochul, la expansión ya permitió habilitar miles de nuevos cupos gratuitos de Pre-K en distintos puntos de Nueva York, mientras que durante los próximos años se incorporarán decenas de miles de plazas adicionales.

Hochul Anunció Nuevo Cupos Para El Kinder

La ampliación llega a cientos de distritos escolares públicos, lo que equivale a más de la mitad de todos los que componen el estado. El objetivo a largo plazo apunta a avanzar progresivamente hacia un sistema universal, según la administración estatal.

El gobierno del Estado Imperial estableció como meta que el Pre-K sea universal para los niños de cuatro años en todo Nueva York al comienzo del año escolar 2028-29.

“Nunca dejaré de luchar para reducir los costos para las familias, y nuestra inversión histórica ya ha permitido ofrecer miles de nuevos cupos gratuitos de Pre-K en todo el estado, con decenas de miles más en los próximos años”, aseguró Hochul.

Aumento de cupos: más de 400 distritos de Nueva York incorporarán nuevas plazas

La expansión alcanzará prácticamente todas las regiones de Nueva York. El comunicado estatal detalló que un total de 402 distritos escolares proyectan sumar nuevos cupos de Pre-K durante este año.

El plan de Nueva York fijó como objetivo consolidar la gratuidad total para los niños de cuatro años en todo el territorio para el año escolar 2028-29 X @NYCMayor

La distribución muestra que el incremento alcanzará comunidades de diferentes tamaños, desde Long Island hasta las zonas del norte y oeste del estado. El desglose que compartió el gobierno de Hochul es el siguiente:

Capital Region : 45 distritos.

: 45 distritos. Central New York : 28 distritos.

: 28 distritos. Finger Lakes : 42 distritos.

: 42 distritos. Long Island : 84 distritos.

: 84 distritos. Mid-Hudson : 53 distritos.

: 53 distritos. Mohawk Valley : 29 distritos.

: 29 distritos. North Country : 27 distritos.

: 27 distritos. Southern Tier : 35 distritos.

: 35 distritos. Western New York: 58 distritos.

En el caso de la ciudad de Nueva York, las escuelas públicas se cuentan como un único distrito y ya cuentan con un programa de Pre-K universal existente. Por ese motivo, la cifra aparece diferenciada dentro de la distribución estatal.

La inversión que destinó Hochul para ampliar el Pre-K en Nueva York

En el presupuesto de este año, Hochul consiguió un incremento anual de 563 millones de dólares destinado al Pre-K universal durante el año fiscal 2026-27.

El presupuesto contempla un incremento de 563 millones de dólares destinados al Pre-K universal durante el año fiscal 2026-27 Freepik

La partida forma parte de una inversión de US$1700 millones para programas de cuidado infantil durante el año fiscal 2027. De acuerdo con el anuncio oficial, el financiamiento disponible para los programas aumentó más de un 70% desde 2021.

Durante los últimos meses, tanto Hochul como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habían participado en anuncios en los que comunicaban sobre la ampliación de este tipo de programas para el ciclo escolar vigente.