Oficial en California: Newsom firma una reforma para construir viviendas asequibles más baratas en tiempo récord

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una reforma habitacional destinada a acelerar la construcción de viviendas asequibles, reducir costos de desarrollo y ampliar las oportunidades de acceso para familias de bajos ingresos. La iniciativa forma parte del presupuesto estatal 2026-2027 y busca enfrentar la crisis inmobiliaria.

AB 179 en California y los cambios para acelerar viviendas asequibles

Según informó la oficina del gobernador en un comunicado oficial difundido el 13 de julio, la norma AB 179 moderniza el sistema de financiamiento de proyectos residenciales subsidiados mediante un paquete de reformas conocido como One-Stop Shop, diseñado para simplificar procesos, eliminar revisiones redundantes y acelerar la aprobación de desarrollos habitacionales.

De acuerdo con la administración estatal, estas modificaciones permitirán reducir entre US$60.000 y US$70.000 por unidad gracias a cambios en la estructura de financiamiento y en determinadas tarifas vinculadas a los proyectos. El objetivo es que los mismos recursos públicos alcancen para construir una cantidad mayor de hogares.

Newsom afirmó que las nuevas disposiciones representan una continuidad de la estrategia impulsada desde 2019 para revertir años de falta de inversión y obstáculos burocráticos.

“Cuando asumí en 2019, mi objetivo era revertir décadas de inacción en materia de vivienda y personas sin hogar”, sostuvo el mandatario al anunciar la firma de la legislación.

De acuerdo con la administración de California, estas modificaciones permitirán reducir entre US$60.000 y US$70.000 por unidad gracias a cambios en la estructura de financiamiento @CAGovernor

California destina nuevos fondos a vivienda, personas sin hogar y reconstrucción

La ley también crea el Fondo de Reconstrucción tras Desastres (DRF, por sus siglas en inglés), que contará con US$100 millones destinados a reducir costos financieros para propietarios que necesiten reparar o reconstruir inmuebles afectados por incendios forestales, inundaciones u otras emergencias.

Además, el presupuesto incluye nuevas partidas para programas vinculados con la vivienda y la asistencia social:

US$900 millones para una nueva ronda del programa de asistencia frente a la falta de vivienda.

para una nueva ronda del programa de asistencia frente a la falta de vivienda. US$500 millones en créditos fiscales para desarrollos destinados a personas de bajos ingresos.

en créditos fiscales para desarrollos destinados a personas de bajos ingresos. US$200 millones para el Multifamily Housing Program, enfocado en la construcción y preservación de complejos habitacionales accesibles.

La administración estatal sostiene que estas inversiones complementan el proyecto de bono de US$11.250 millones para veteranos y vivienda asequible, que será sometido a consideración de los votantes más adelante este año.

El DRF contará con US$100 millones destinados a reducir costos financieros para propietarios que necesiten reparar o reconstruir inmuebles afectados por incendios forestales Instagram @gavinnewsom / Unsplash

Las cifras de construcción de viviendas que difundió el gobierno de Newsom

El gobierno de California asegura que las políticas implementadas durante los últimos años ya muestran avances medibles en materia habitacional. Entre los datos difundidos se destaca el aumento de la construcción residencial anual en un 59%, al pasar de unas 70.000 viviendas en 2018 a cerca de 111 mil en 2024.

Asimismo, durante los últimos cinco años se edificaron más unidades multifamiliares que en cualquier otro período similar de las últimas tres décadas. En total, desde 2019 se completaron más de 682 mil hogares en todo el estado.

Otro indicador mencionado por la administración estatal es la reducción de los tiempos administrativos. Las reformas aprobadas desde 2019 permitieron disminuir en un 57% el período promedio entre la presentación de un proyecto y su aprobación, que pasó de 160 días a 68 días.

California reporta menos personas sin hogar y proyecta 3,6 millones de viviendas

La administración también vinculó estas políticas con mejoras en materia social. Según cifras oficiales, California registró una reducción del 2,8% en la población sin hogar, la caída estatal más importante desde 2009.

El gobierno de California asegura que las políticas implementadas durante los últimos años ya muestran avances medibles en materia habitacional X (@CAgovernor)

Además, los datos federales muestran que el estado logró la mayor disminución del país en personas que viven a la intemperie, con una baja de 8391 casos, equivalente al 6,8%.

Paralelamente, ciudades y condados ya planificaron terrenos y desarrollos con capacidad para albergar al menos 3,6 millones de nuevas viviendas, incluidas 1,4 millones de unidades asequibles, una cifra que el gobierno estatala considera esencial para responder a la demanda futura y aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario.