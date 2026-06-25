Oficial en Los Ángeles: el maestro de kinder que asume como superintendente en lugar de Alberto Carvalho

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (Lausd, por sus siglas en inglés), considerado el segundo sistema escolar más grande de Estados Unidos, con aproximadamente 400 mil estudiantes, oficializó la designación de Andrés Chait como su nuevo superintendente. La decisión fue aprobada por unanimidad por la Junta de Educación y entró en vigor de manera inmediata.

Andrés Chait, nuevo superintendente del Lausd tras la salida de Alberto Carvalho

“Es un honor inmenso servir como superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles”, anunció Chait, tras aceptar el nombramiento, en un comunicado oficial. “Este distrito ha marcado mi vida y mi carrera”, señaló.

Andrés Chait, quien comenzó su trayectoria como maestro de kinder, ha sido nombrado nuevo superintendente del distrito Facebook Los Angeles Unified School District

La designación llega pocos días después de que se concretara la renuncia de Alberto Carvalho, quien dejó el cargo mientras avanzan investigaciones federales relacionadas con un contrato tecnológico firmado durante su gestión. Hasta el momento, Carvalho no enfrenta cargos judiciales y sus abogados sostuvieron que no existen pruebas de una infracción a la legislación federal.

Antes de su nombramiento definitivo, Chait había ocupado el puesto de superintendente interino durante cuatro meses, período en el que estuvo al frente de las operaciones del distrito mientras se desarrollaba la transición administrativa. De acuerdo con el comunicado oficial, el ahora superintendente fue elegido mediante un voto unánime por parte de la Junta de Educación el miércoles 24 de junio.

“En este momento, nuestros estudiantes, familias, empleados y comunidades merecen estabilidad, enfoque y confianza en el futuro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles", dijo el presidente de la Junta Directiva, Scott Schmerelson. “Tras una cuidadosa consideración, la Junta determinó que Andrés Chait está excepcionalmente capacitado para dirigir este Distrito“, señaló.

Chait cuenta con una carrera de tres décadas dentro del Lausd, lo que le otorga un profundo conocimiento del sistema escolar Facebook Los Angeles Unified School District

Quién es Andrés Chait, el exmaestro de kinder que liderará el Lausd

La carrera de Andrés Chait dentro del Lausd comenzó hace cerca de 30 años como maestro de kinder en la escuela primaria Queen Anne. Según su biografía, desde entonces desarrolló una trayectoria que incluyó funciones como subdirector, director escolar, superintendente interino y responsable de operaciones escolares.

Su recorrido profesional le permitió participar tanto en tareas académicas como en áreas administrativas. Esa experiencia fue uno de los factores destacados por la Junta de Educación al momento de respaldar su nombramiento para conducir el distrito.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que cada decisión que tomemos priorice a los estudiantes y posicione al Lausd para el éxito a largo plazo. Andrés Chait ha demostrado el liderazgo, la experiencia y el compromiso necesarios para guiar a nuestro Distrito hacia adelante”, dijo la vicepresidenta de la Junta Directiva, Rocío Rivas.

Durante su paso por distintos cargos de liderazgo, Chait estuvo involucrado en programas orientados al seguimiento del rendimiento estudiantil, el fortalecimiento de la asistencia escolar y el acompañamiento de equipos directivos en distintos establecimientos educativos de Los Ángeles.

“He tenido el privilegio de servir a nuestras comunidades escolares en diversas funciones y sigo profundamente comprometido a garantizar que cada estudiante tenga acceso a una educación de alta calidad, que cada empleado se sienta valorado y apoyado, y que cada familia sepa que cuenta con el apoyo del Lausd”, dijo el ahora superintendente.

Alberto Carvalho, AllHere y la investigación federal que sacudió al Lausd

Alberto Carvalho renunció oficialmente a su cargo como superintendente del Lausd el domingo 21 de junio. Su salida se produjo tras un periodo de cuatro meses en licencia administrativa pagada, que comenzó en febrero a raíz de una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“Priorizar a los estudiantes siempre ha guiado mi trabajo. Dado que creo que nuestras escuelas deben seguir centradas en los estudiantes y en el aprendizaje sin distracciones, presento mi renuncia como superintendente del Distrito Escolar“, escribió Carvalho.

En medio de esta transición, la investigación federal fue vinculada por medios estadounidenses con un contrato tecnológico con AllHere para desarrollar una herramienta de inteligencia artificial llamada “Ed”, aunque las autoridades no detallaron públicamente su alcance. El Lausd desembolsó US$3 millones antes de que la empresa se declarara en bancarrota y cerrara sus operaciones.

Como parte de las pesquisas, agentes federales realizaron allanamientos el 25 de febrero en la vivienda de Carvalho, así como en las oficinas centrales del distrito escolar. En su carta de renuncia, el exsuperintendente no ofreció detalles adicionales sobre los motivos específicos de su salida.

“Si bien la investigación del gobierno continúa, la fiscalía no ha presentado ninguna prueba que respalde la acusación de que Carvalho haya violado la ley federal”, aseguró el bufete que lo representa, Holland & Knight, según lo retomado por CNN.