Es oficial: limitan el tiempo de pantalla de los estudiantes en las escuelas de Los Ángeles

Las autoridades educativas del distrito escolar de Los Ángeles, California, votaron a favor de regular el tiempo de exposición de los estudiantes a las pantallas durante la jornada escolar. Esta resolución, aprobada por seis votos a favor y una abstención, convierte al sistema educativo angelino en pionero a nivel nacional al establecer límites específicos según el grado escolar.

Menos pantallas para estudiantes de Los Ángeles

La restricción del tiempo de pantalla responde a una creciente preocupación sobre los efectos adversos que la tecnología genera en el bienestar infantil, una problemática que incluye desde la obesidad hasta trastornos de depresión.

Todavía queda mucho por definir:

En junio se conocerán más detalles de la normativa.

de la normativa. La aplicación comenzará en algún momento del próximo ciclo lectivo.

comenzará en algún momento del próximo ciclo lectivo. La administración revisará la política anualmente y realizará encuestas a estudiantes, padres y personal para evaluar la evolución.

y realizará encuestas a estudiantes, padres y personal para evaluar la evolución. El distrito tendrá que encontrar una manera de controlar cuánto tiempo pasan los estudiantes en dispositivos y software específico.

La resolución no prohíbe inmediatamente los dispositivos ni impone un límite de tiempo uniforme, según destaca Reuters. En cambio, insta al personal del distrito a desarrollar directrices adecuadas a la edad, con la colaboración de educadores, familias y expertos en salud pública. Hasta entonces, las normas vigentes a nivel escolar seguirán en vigor.

Niños durante una clase en Los Ángeles LAUSD

De la pandemia con educación virtual a la restricción de dispositivos

El distrito de Los Ángeles (LAUSD) atiende a cerca de 500.000 estudiantes. Durante la pandemia de coronavirus, dependió de forma intensa de computadoras portátiles y tabletas. Sin embargo, en el escenario actual, cambia de rumbo.

El consejero escolar Nick Melvoin, impulsor de la iniciativa, señaló a través de un portavoz que el objetivo consiste en liderar este cambio a nivel país. “Junto con la prohibición de celulares que el distrito aprobó en 2024, buscamos liderar estos asuntos”, afirmó Melvoin, según informaron la agencia Reuters y NBC News. Su esperanza radica en “resetear la relación con la tecnología” dentro del ámbito educativo, según dijo.

La resolución sostiene que, aunque el desarrollo de habilidades digitales resulta crítico en el mundo actual, el uso excesivo de pantallas se asocia con problemas de visión, cuadros de ansiedad, conductas adictivas y una menor capacidad de atención.

La Academia Americana de Pediatría respalda esta postura al vincular la sobreexposición digital con un menor logro académico y un desarrollo cognitivo más débil.

El texto aprobado subraya que los niños de entre ocho y 11 años que superan las recomendaciones de tiempo frente a la pantalla presentan riesgos más elevados de sufrir obesidad y resultados inferiores en evaluaciones cognitivas.

Clave Dato esencial Qué se aprobó Regulación del tiempo de pantallas en escuelas Dónde Distrito escolar de Los Ángeles (LAUSD) Votación Seis votos a favor, una abstención Alcance En torno a 500.000 estudiantes Objetivo Reducir impactos negativos (salud, atención, rendimiento) Medidas centrales Límites según edad; menos dispositivos en niveles iniciales; restricciones fuera del aula; bloqueo de juegos Enfoque Sin límite uniforme inmediato; lineamientos a definir Implementación Desde ciclo 2026-2027 Próximo paso Detalles en junio Seguimiento Revisión anual Riesgo señalado Impacto en alumnos que dependen de tecnología asistiva

Cómo es el plan para limitar el tiempo de pantalla en Los Ángeles

El plan integral contempla varios ejes:

Propone la eliminación de dispositivos digitales para los niveles de educación temprana y primer grado .

. Prohíbe el uso de tabletas o computadoras durante los recreos, los almuerzos y los períodos de cambio de clase en los niveles de primaria y secundaria.

y los períodos de cambio de clase en los niveles de primaria y secundaria. También existe una propuesta para bloquear plataformas de juegos sin valor pedagógico, como Roblox o Fortnite , dentro de los dispositivos suministrados por el distrito.

, dentro de los dispositivos suministrados por el distrito. La resolución incentiva el regreso al uso de papel y lápiz en las tareas diarias.

Familias del distrito expresaron a NBC News que el bajo rendimiento académico de sus hijos guardaba relación con la distracción que generan los videojuegos, el acceso a YouTube y la navegación en redes sociales durante las horas de clase.

Los profesores también manifestaron su descontento ante la interrupción de materias como música, gimnasia o ciencias debido al uso de exámenes en línea. Anya Meksin, madre de dos alumnos y directora adjunta de la organización Schools Beyond Screens, calificó la medida como “una reforma histórica” y una señal de cambio cultural profundo sobre la enseñanza. Según sus datos, el grupo cuenta con 2000 miembros locales que apoyan estas restricciones.

Los padres que respaldaron la iniciativa festejaron la aprobación Schools Beyond Screens

Cómo sigue la aplicación de las restricciones al tiempo de pantalla

La normativa exige que el distrito presente un esquema detallado a la junta escolar en junio próximo, de modo que entre en vigencia durante el ciclo lectivo 2026-2027. Por el momento, las reglas actuales siguen vigentes hasta que el personal del distrito, junto con expertos en salud pública y familias, defina las directrices definitivas.

Los escépticos de la medida advirtieron que la implementación requiere cuidado extremo para no perjudicar a estudiantes con discapacidades que dependen de tecnologías asistivas para su aprendizaje diario. La medida busca un equilibrio necesario entre las necesidades pedagógicas y la salud de los alumnos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.