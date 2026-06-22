Escuelas de Los Ángeles: renunció el superintendente que el FBI investiga por fraude

Alberto Carvalho presentó su renuncia como superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y puso fin a una etapa iniciada en 2022 al frente del segundo sistema escolar público más grande de Estados Unidos. La decisión fue formalizada el 21 de junio, en medio de una investigación federal encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Qué se sabe sobre la renuncia del superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles investigado por el FBI

La investigación del FBI analiza las circunstancias de un acuerdo firmado por el distrito con una empresa tecnológica que posteriormente se declaró en bancarrota.

La Junta de Educación confirmó que Andrés Chait continuará como superintendente interino mientras avanza el proceso para seleccionar a una autoridad permanente para el distrito.

El caso que derivó en la salida de Carvalho está vinculado a un convenio suscripto entre el Lausd y la firma AllHere. El objetivo del acuerdo era implementar una herramienta de inteligencia artificial denominada “Ed”, diseñada para asistir a estudiantes y familias mediante un sistema automatizado de comunicación.

Como parte de las pesquisas, agentes federales realizaron allanamientos el 25 de febrero en la vivienda de Carvalho y en las oficinas centrales del distrito escolar. También se registró una propiedad ubicada en Florida vinculada a una exintegrante de la compañía tecnológica.

De acuerdo con la información conocida sobre el expediente y retomada por CNN, el distrito desembolsó US$3 millones para el proyecto antes de que la empresa dejara de operar y solicitara protección por bancarrota.

Luego de enfrentar una investigación del FBI y un periodo prolongado de licencia administrativa, renunció el superintendente de las escuelas públicas de Los Ángeles Imagen ilustrativa creada con IA

“Priorizar a los estudiantes siempre ha guiado mi trabajo. Dado que creo que nuestras escuelas deben seguir centradas en los estudiantes y en el aprendizaje sin distracciones, presento mi renuncia como superintendente del Distrito Escolar con efecto a partir de hoy, 21 de junio“, escribió Carvalho en su carta de renuncia.

Noticia en desarrollo que está siendo actualizada.-