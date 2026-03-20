Los Ángeles: maestros podrían declarar huelga y ponen en riesgo la vuelta a clases en abril

Los docentes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés), en California, advirtieron que podrían iniciar una huelga masiva para el 14 de abril si no llegan a un acuerdo para un nuevo contrato. Los funcionarios del distrito afirmaron que harán todo lo posible para evitar poner en riesgo la vuelta a clases, pero hasta el momento no hay avances.

Los maestros de Los Ángeles podrían declarar huelga después de Spring Break

En Los Ángeles, Spring Break impone una pausa escolar el 30 de marzo y se extiende hasta el 3 de abril, según establece el cronograma del LAUSD. De esta forma, los alumnos regresarían a las clases el 6 de abril, pero podría ser por un breve tiempo. Si la huelga se realiza, comenzaría el 14 de abril, una semana después de la vuelta al colegio.

Los maestros de Los Ángeles pactaron la huelga para el 14 de abril, pero afirmaron que podría evitarse si se cumplen sus exigencias @utlanow

El miércoles, miembros del Sindicato de Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA, por sus siglas en inglés), del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 99 y de la Asociación de Administradores de Los Ángeles se movilizaron en Grand Park.

En la manifestación, según informó CBS News, docentes, enfermeros, bibliotecarios, consejeros, trabajadores de la cafetería y otros miembros se quejaron del retraso en las negociaciones y argumentaron que llevan más de un año en conversaciones. Según sus declaraciones, el LAUSD se negó a aportar los fondos necesarios para llegar a un acuerdo que sea justo para los educadores y el personal.

“Nos encontramos en una situación en la que el distrito nos está poniendo en una posición en la que no tenemos otra opción que defender lo que es justo para las inversiones que necesitamos en nuestras escuelas", expresó Gloria Martínez, miembro del sindicato de maestros UTLA.

Desde su lugar, los líderes del sindicato que representa a 37.000 educadores de Los Ángeles aseguraron que la huelga se podría evitar si se llega a un acuerdo con los funcionarios del consejo escolar.

“Durante más de un año, el LAUSD ha actuado con lentitud y no ha mostrado más que una falta de respeto hacia la situación que afrontan los educadores", declaró Cecily Myart-Cruz, presidenta del UTLA.

Las exigencias de los maestros de Los Ángeles para evitar la huelga

En enero, los miembros del UTLA aprobaron la autorización de la huelga con un 94% de apoyo. No obstante, los maestros y miembros del personal afirmaron que podrían evitar el paro si se cumplen las siguientes demandas:

Implementar aumentos salariales equitativos para docentes y personal escolar (suman aproximadamente un 17% en dos años).

Evitar los despidos de maestros.

Imponer sueldos que permitan a los educadores y trabajadores del sector costearse la vida en Los Ángeles.

Incrementar las horas y el personal para los servicios estudiantiles.

Realizar medidas de protección contra la subcontratación y la sustitución de puestos de trabajo docentes por la inteligencia artificial.

Llevar a cabo clases menos masificadas y contratar más personal de salud mental, educación especial y consejeros para apoyar a los estudiantes.

Ampliar la educación artística y física a todas las escuelas primarias.

Para evitar la huelga, los maestros de Los Ángeles exigen un aumento de sueldo, la eliminación de los despidos y otras condiciones @utlanow

Qué dicen los funcionarios sobre las demandas de los maestros en Los Ángeles y la huelga

El superintendente interino del LAUSD, Andrés E. Chait, declaró el jueves en una conferencia de prensa que el sistema de educación pública enfrenta presiones sin precedentes. Esto se debe, según sus palabras, al “impacto continuo de la aplicación de la ley de inmigración en nuestras comunidades, así como la incertidumbre en torno a la financiación estatal y federal, además de la disminución de la matrícula“.

En esa línea, agregó luego que ve difícil que se cumplan las exigencias para evitar el paro. “Cuando tienes tres sindicatos que han indicado que irán a la huelga juntos, es extremadamente difícil, si no casi imposible, mantener las escuelas abiertas en ese escenario", sostuvo, según ABC News.

Los profesores de Los Ángeles trabajan sin contrato desde el año pasado. Para evitar un paro, que no ocurre desde 2019, el distrito ofreció un incremento salarial de aproximadamente el 8%, con una bonificación única del 3%. Además, propuso reducir el tamaño de las clases, aunque advierte que el costo a largo plazo podría afectar el presupuesto.

A pesar de que hasta el momento no se alcanzó un acuerdo, el superintendente sostuvo que tomará las medidas a su alcance para que las clases continúen con normalidad. “A nuestra comunidad, quiero que sepan que pueden contar con nosotros para hacer todo lo posible por evitar una huelga. Seguiremos presentes en la mesa de negociación y creemos que podemos llegar a un acuerdo con todos nuestros socios laborales", afirmó.