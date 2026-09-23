Oficial: miles de inmigrantes se favorecen con fallo que limita las detenciones del ICE en California

Una jueza federal emitió un fallo que restringe los arrestos sin orden judicial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en siete condados de California. La magistrada Maame Ewusi-Mensah Frimpong firmó la Orden de Mandato Judicial Preliminar el 2 de septiembre en el caso Pedro Vasquez Perdomo et al. v. Markwayne Mullin et al.

Qué exige el fallo a los agentes del ICE en California

Los oficiales deben evaluar la “totalidad de las circunstancias” antes de arrestar a alguien sin orden judicial, según indicó la jueza Frimpong en su fallo, de acuerdo con lo publicado por AP News.

antes de arrestar a alguien sin orden judicial, según indicó la jueza Frimpong en su fallo, de acuerdo con lo publicado por AP News. El solo hecho de estar en el país de forma irregular no alcanza para justificar una detención sin mandato judicial , remarcó la magistrada.

, remarcó la magistrada. En ese sentido, cada arresto debe quedar documentado en el Formulario I-213, con hechos agravantes y mitigantes conocidos antes de la detención.

Qué condados de California quedan afectados por el fallo federal

La orden aplica en Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo .

. Corresponde al Distrito Central de California la jurisdicción que concentró la mayor cantidad de operativos de ICE en la región, según AP News.

Un agente del ICE observa una manifestación contra las redadas migratorias frente al Centro de Detención Metropolitano, el 10 de junio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Eric Thayer, Archivo) Eric Thayer - FR171986 AP

Cómo llegó el caso contra el ICE a la Justicia

La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ( ACLU , por sus siglas en inglés) del Sur de California, Public Counsel y organizaciones de defensa de inmigrantes de Los Ángeles.

, por sus siglas en inglés) del Sur de California, Public Counsel y organizaciones de defensa de inmigrantes de Los Ángeles. Frimpong revisó 871 documentos de arresto de 113 personas y halló que en 41 casos no había mención alguna sobre riesgo de fuga.

y halló que en 41 casos no había mención alguna sobre riesgo de fuga. La jueza ya había emitido una orden de restricción temporal contra estos operativos, pero la Corte Suprema la levantó en septiembre del año pasado.

La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Sur de California Imagen creada con IA

Qué dijo Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, tras el fallo que apunta al ICE

Karen Bass , alcaldesa de Los Ángeles, calificó el fallo como “una importante protección” para las comunidades migrantes del distrito.

, alcaldesa de Los Ángeles, calificó el fallo como para las comunidades migrantes del distrito. En un comunicado de prensa, sostuvo que, durante más de un año, las familias vivieron con temor de que un viaje al trabajo terminara en la pérdida de un familiar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.