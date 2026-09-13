Oficial si Newsom la firma: la ley que daría un alivio a propietarios antes de perder el seguro de vivienda

El mercado de seguros de vivienda de California podría incorporar nuevas reglas si Gavin Newsom firma el Proyecto de Ley del Senado 1301. La iniciativa, presentada por el senador estatal Ben Allen, ya fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura.

SB 1301 en California: qué cambiaría para los propietarios

Uno de los principales cambios previstos por la SB 1301 es la ampliación del período de aviso. Actualmente, las aseguradoras deben informar con 75 días de anticipación cuando no renovarán una póliza. La propuesta llevaría ese plazo a 90 días.

La norma busca establecer que se extiende de 75 a 90 días el período mínimo que las aseguradoras deben otorgar de aviso previo a un propietario antes de no renovar su póliza de seguro Magnific

La medida también contempla una protección adicional cuando el motivo de la no renovación pueda solucionarse. Si una compañía determina, por ejemplo, que es necesario reemplazar un techo o actualizar una instalación eléctrica, debería comunicar la decisión con al menos 120 días de anticipación y conceder un mínimo de 90 días para realizar las reparaciones.

Si la aseguradora no cumple con el período de aviso establecido, la póliza vigente continuaría durante 90 días desde la fecha en que la notificación sea entregada o enviada por correo. La disposición busca evitar que una persona quede sin cobertura antes de tener la oportunidad de corregir el problema o buscar otra alternativa.

“Los asegurados de California se enfrentan a un mercado cada vez más difícil, con primas en aumento y menos opciones disponibles ante el creciente riesgo de desastres”, dijo Allen en un comunicado. “Las familias trabajadoras necesitan mayor protección para mantener sus pólizas actuales y garantizar que las empresas operen de la manera que mejor les beneficie”, agregó.

Si la aseguradora determina que el motivo para cancelar la póliza puede ser subsanado por el propietario, la ley exige que la empresa otorgue 120 días de aviso previo Magnific

SB 1301: qué información deberían entregar las aseguradoras

La SB 1301 también establece nuevas obligaciones sobre el contenido de los avisos de no renovación. Las empresas deberían explicar en términos comprensibles cuáles fueron las razones que llevaron a tomar esa decisión y ofrecer información que permita al asegurado identificar qué medidas puede adoptar.

Además, las compañías tendrían que incluir las imágenes que no sean fotografías aéreas y que hayan utilizado para fundamentar su determinación. Si el propietario solicita los informes o inspecciones relacionados con la vivienda, la aseguradora tendría que entregarlos dentro de un plazo de 15 días.

El proyecto también limita determinados motivos para rechazar una renovación. Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Ciertas reclamaciones realizadas anteriormente.

Consultas efectuadas por el asegurado.

La antigüedad del techo bajo determinadas condiciones.

Seguros de vivienda en California: las otras reformas que debe definir Newsom

Según lo retomado por San Francisco Chronicle, la SB 1301 forma parte de un conjunto de proyectos relacionados con el seguro residencial:

La SB 876 , impulsada por el senador Steve Padilla, busca que las aseguradoras ofrezcan al menos un 50% adicional de cobertura para reconstrucción y gastos de subsistencia. También plantea duplicar las multas estatales cuando las empresas incumplan la normativa durante una emergencia.

, impulsada por el senador Steve Padilla, busca que las aseguradoras ofrezcan al menos un para reconstrucción y gastos de subsistencia. También plantea duplicar las multas estatales cuando las empresas incumplan la normativa durante una emergencia. La SB 878 , de la senadora Sasha Pérez, establece sanciones con intereses para las compañías que demoren determinados pagos de reclamos. En casos de destrucción total de una vivienda, la propuesta fija un máximo de 30 días para pagar el valor actual neto .

, de la senadora Sasha Pérez, establece sanciones con intereses para las compañías que demoren determinados pagos de reclamos. En casos de destrucción total de una vivienda, la propuesta fija un . Por su parte, la SB 877, también de Pérez, apunta a aumentar la información disponible para los asegurados. Las empresas tendrían que entregar, dentro de 15 días, copias completas de las estimaciones utilizadas para establecer el monto de los reclamos.

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SB 1301: cuándo entrarían en vigor los cambios en California

Aunque la propuesta ya fue aprobada por el Senado y la Asamblea de California, todavía necesita la decisión del gobernador para convertirse en ley. El plazo establecido para Newsom vence el 30 de septiembre.

Si es promulgada, las modificaciones principales de la SB 1301 comenzarían a aplicarse el 1° de enero de 2028. A partir de entonces, las aseguradoras tendrían que adaptar sus procedimientos de notificación, información y documentación.

La iniciativa también incorpora mecanismos de seguimiento. Desde abril de 2029, las compañías deberían presentar cada año información sobre las no renovaciones al Comisionado de Seguros. El Departamento de Seguros, por su parte, tendría que publicar un informe consolidado y accesible al público a partir de septiembre de ese mismo año.