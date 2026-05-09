El reclamo de Gavin Newsom a las aseguradoras en California: qué pasará con los pagos y qué dice la ley estatal

Los incendios forestales en California abrieron un frente de conflicto entre Gavin Newsom y las compañías de seguros. En medio de la reconstrucción, la discusión gira en torno a la rapidez, la transparencia y la legalidad en el pago de indemnizaciones a los damnificados.

El reclamo directo del gobernador Newsom a las aseguradoras

Desde su cuenta oficial de X, Gavin Newsom expresó su postura frente a la actuación de las aseguradoras tras los incendios en el área de Los Ángeles. El mandatario exigió que las compañías “procesen rápidamente y de manera justa”los reclamos de los propietarios afectados.

Gavin Newsom y un mensaje sobre la recuperación de hogares tras los incendios

En su mensaje, remarcó que aquellas empresas que incurran en demoras indebidas o rechazos injustificados podrían enfrentar sanciones bajo la legislación estatal. El gobernador enfatizó además la urgencia: “Los sobrevivientes necesitan alivio ahora”, expresó.

La investigación estatal y el caso de State Farm: incumplimiento ante los asegurados

Según FOX40, el Departamento de Seguros de California avanzó con una de las acciones más severas de los últimos años contra la aseguradora State Farm, al buscar imponer multas que podrían ser millonarias por su manejo de reclamos vinculados a los incendios ocurridos en enero de 2025 en zonas como Altadena y Pacific Palisades.

El Departamento de Seguros de California inició acciones legales contra la aseguradora tras detectar un patrón de irregularidades en los siniestros de Altadena y Pacific Palisades Nic Coury - FR171100 AP

La investigación se basó en una auditoría de conducta de mercado que analizó 220 casos dentro de un universo de aproximadamente 11.300 reclamos residenciales presentados por clientes de la compañía tras el desastre. De ese estudio surgieron 398 presuntas violaciones a la ley estatal, lo que encendió las alarmas.

Entre las irregularidades detectadas se destacan:

Demoras en el inicio de las investigaciones, superando el plazo legal de 15 días

Falta de resolución de reclamos dentro de los 40 días establecidos por la normativa

Incumplimiento en el pago de indemnizaciones aceptadas dentro de los 30 días

Ofertas de compensación consideradas “irrazonablemente” bajas

Subpagos en distintos expedientes

Ausencia de explicaciones escritas en rechazos vinculados a daños por humo

Fallas en la comunicación obligatoria con los asegurados

Según las autoridades, estos puntos configuran un patrón que podría constituir una violación a la legislación vigente en California.

Qué dice la ley estatal sobre los seguros en caso de incendio forestal

El marco normativo californiano establece reglas para la gestión de reclamos tras desastres naturales. Entre las principales obligaciones de las aseguradoras se encuentran los plazos estrictos para investigar, aceptar o rechazar solicitudes, así como para efectuar los pagos correspondientes una vez aprobados.

Tras analizar una muestra de reclamos residenciales, las autoridades identificaron cerca de 400 presuntas violaciones a la ley estatal por parte de la mayor aseguradora del estado Jae C. Hong - AP

El incumplimiento de estos tiempos puede derivar en sanciones económicas significativas y, en casos extremos, en la suspensión de la licencia para operar en el estado.

En el caso analizado, las autoridades sostienen que las prácticas observadas podrían encuadrarse dentro de la Ley de Prácticas Desleales en Reclamos de Seguros, una regulación diseñada para proteger a los consumidores frente a conductas abusivas o negligentes por parte de las compañías.