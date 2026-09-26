Oficial y confirmado: California cambia desde el 1° de octubre las reglas para comprar autos

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) confirmó que desde el 1° de octubre regirá la California Combating Auto Retail Scams (CARS) Act, que busca proteger a los compradores de vehículos frente a tácticas comerciales engañosas. Los concesionarios deben informar el precio total de forma transparente y quedará prohibida la venta de productos adicionales que no aporten un beneficio significativo.

California cambia las reglas para comprar autos desde el 1° de octubre

El anuncio oficial del DMV remarca que la medida “establece sólidas protecciones para los compradores de automóviles de California”. Las nuevas reglas aplican a los concesionarios autorizados que vendan o alquilen vehículos ligeros (de menos de 10.000 libras, o 4535 kilogramos), tanto nuevos como usados.

Las nuevas reglas de California bajo la norma CARS Act aplican a concesionarios autorizados que vendan o arrienden vehículos ligeros Fotomontaje realizado con IA

En ese sentido, quedan exentas las transacciones al por mayor, ventas de flotas (cinco o más unidades), subastas y compras comerciales de cinco o más vehículos al año.

En concreto, establece que el “precio total” debe figurar obligatoriamente en cualquier anuncio o comunicación escrita inicial que haga referencia a un vehículo específico o a las condiciones de financiación. Los anuncios deben ser claros y visibles.

A su vez, impone la obligación de detallar el precio total en el primer correo electrónico, mensaje de texto, documento o formulario que mencione el vehículo o la financiación.

Las autoridades remarcaron que el objetivo es reducir las prácticas engañosas como las tarifas ocultas, los anuncios de publicidad falsa y los complementos innecesarios.

Si bien la medida refleja muchas disposiciones de la norma federal CARS, el DMV remarcó que es aplicable a nivel estatal tras el retiro de la regla federal, ya que la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) retiró formalmente la regla en febrero de 2026.

El DMV sostuvo que el objetivo de las nuevas normas es reducir las prácticas engañosas en la compra de autos en concesionarios de California Shutterstock - Shutterstock

Ley CARS de California: precio total, cargos adicionales y cancelación

Bajo la nueva normativa, los distribuidores de vehículos tienen prohibido tergiversar de forma sustancial:

Costos de compra, financiación o arrendamiento.

Disponibilidad al precio anunciado.

Términos y beneficios de los productos complementarios.

Condiciones de intercambio o pago inicial.

Soluciones en caso de que no se respete el precio anunciado.

Asimismo, las reglas establecen que los productos opcionales (como garantías, seguros complementarios, protección contra robo) deben divulgarse claramente y especificarse explícitamente como opcionales, por escrito, antes de firmar.

De este modo, los concesionarios no pueden cobrar por productos que no aporten ningún beneficio significativo. Esto incluye, por ejemplo, planes de cambio de aceite inútiles para vehículos eléctricos, según especificó el DMV.

Por otra parte, la ley CARS crea un “período de reflexión”. Los compradores de vehículos usados valorados en 50.000 dólares o menos deben recibir una opción de cancelación que permite dejar sin efecto la operación dentro de los tres días (incluidos los fines de semana) por cualquier motivo, sujeta a determinadas condiciones.

Para esta opción, se aplican límites de kilometraje (alrededor de 400 millas, o 643 kilómetros) y posibles gastos de reposición (entre US$200 y US$600), entre otras condiciones.

Por último, los concesionarios deben conservar durante dos años los registros que muestren: anuncios, primeras comunicaciones, información sobre precios, consentimientos para servicios adicionales, avisos de cancelación, etc.

Cómo denunciar a un concesionario ante el DMV de California

Cuando un concesionario no cumple con la normativa CARS, la persona afectada puede presentar una queja en línea. El formulario también está disponible al llamar al 1-800-777-0133.

El portal del DMV indica que muchos consumidores se ponen en contacto con la Better Business Bureau (BBB) de su localidad para presentar quejas sobre empresas de la zona. Para obtener ayuda para realizar un reclamo, los clientes pueden comunicarse con:

Procurador General de California: en su sitio web oficial o al marcar el 1-800-952-5225.

Oficina de Reparación Automotriz: en su portal o con el 1-800-952-5210

Programa de Certificación de Arbitraje: mediante su página web o con el 916-574-7350.

Corporación de Recuperación de Vehículos Motorizados para el Consumidor: en línea o con el 1-800-961-6175.