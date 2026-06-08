Oficial y confirmado: el candidato de origen latino que ya competirá por la gobernación de California 2026

Las elecciones para definir al próximo gobernador de California dieron un paso clave tras las primarias celebradas el 2 de junio. Aunque el conteo de votos continuará durante varias semanas y los resultados definitivos serán certificados en julio, Xavier Becerra avanzará a la elección general de noviembre y se convertirá en uno de los protagonistas de la carrera por suceder a Gavin Newsom.

Elecciones primarias en California: Xavier Becerra asegura su lugar en noviembre

De acuerdo con el análisis realizado por CNN tras el cierre de las urnas, el hijo de inmigrantes mexicanos y exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos logró suficientes votos para garantizar su presencia en la elección general del 3 de noviembre.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

La proyección confirmó que el dirigente demócrata avanzará a la siguiente instancia de la contienda, aunque todavía permanece abierta la disputa para determinar quién será su rival definitivo en noviembre.

California utiliza un sistema de primarias abiertas conocido como “top two”, en el que todos los candidatos aparecen en una misma boleta, sin importar su partido. Los dos aspirantes más votados avanzan a la elección general de noviembre, aunque pertenezcan a la misma fuerza política.

Durante buena parte de la campaña existió preocupación entre algunos sectores partidarios por la posibilidad de que la gran cantidad de aspirantes dividiera el voto y terminara por dejar a los demócratas fuera de los dos primeros puestos. Sin embargo, la clasificación de Becerra disipó ese escenario y aseguró que al menos un representante azul estará presente en la definición por la gobernación.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en X, Becerra celebró el momento político con un llamado dirigido a los votantes del estado. “Más que nunca, California necesita nuestras voces y nuestros valores. Al pueblo y a los votantes de California, este es su estado. No nos dejaremos comprar. No nos dejaremos intimidar. Y jamás daremos marcha atrás”, expresó el candidato.

California: cómo quedó la votación en la primaria para gobernador

Según los resultados preliminares publicados por la oficina electoral estatal, con la totalidad de los distritos con información parcial hasta el 7 de junio, Becerra encabeza la elección primaria con una ventaja ajustada sobre el resto de los competidores.

Xavier Becerra celebró su liderazgo en las elecciones primarias de California X de Becerra

Los principales resultados eran los siguientes:

Xavier Becerra (Demócrata): 1.883.083 votos (27,2%).

1.883.083 votos (27,2%). Steve Hilton (Republicano): 1.790.532 votos (25,9%).

1.790.532 votos (25,9%). Tom Steyer (Demócrata): 1.488.520 votos (21,5%).

1.488.520 votos (21,5%). Chad Bianco (Republicano): 732.038 votos (10,6%).

732.038 votos (10,6%). Katie Porter (Demócrata): 307.373 votos (4,4%).

307.373 votos (4,4%). Matt Mahan (Demócrata): 262.853 votos (3,8%).

Las autoridades electorales aclararon que estos números aún son extraoficiales. Durante el período de escrutinio todavía deben procesarse votos por correo, sufragios provisionales y otras papeletas pendientes.

Los condados tienen plazo hasta el 3 de julio para remitir los resultados finales al secretario de Estado, mientras que la certificación oficial está prevista para el 10 de julio.

Elecciones primarias: quién podría enfrentar a Xavier Becerra

Aunque la presencia de Becerra en noviembre está asegurada, todavía persiste la incertidumbre sobre la identidad de su rival.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

La disputa más cerrada se desarrolla entre Steve Hilton, exconductor de Fox News y candidato republicano, y Tom Steyer, empresario multimillonario y activista demócrata.

Si Steyer logra quedarse con el segundo puesto, la elección de noviembre enfrentaría a dos demócratas. Ese escenario garantizaría que el sucesor de Newsom pertenezca al mismo partido.

Por el contrario, si Hilton conserva la segunda posición, la contienda presentará un enfrentamiento clásico entre demócratas y republicanos.

Sin embargo, el contexto político estatal representa un desafío considerable para cualquier aspirante republicano. CNN destacó que California no elige a un gobernador republicano desde hace dos décadas, cuando Arnold Schwarzenegger obtuvo su segundo mandato.