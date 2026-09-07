Oficial y confirmado en California: el lanzamiento del iPhone 18 y el precio de la versión ultra que promete Apple

Apple confirmó su próximo evento en California, donde presentará las novedades de su línea de productos, para el miércoles 9 de septiembre en el Steve Jobs Theater de Apple Park, en Cupertino, a las 10 hs (hora del Pacífico). El lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se espera para esa jornada.

iPhone 18 y un teléfono plegable: los lanzamientos de Apple que se esperan

El foco de los reportes está puesto en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, mientras que otro de los productos que podría aparecer es el primer teléfono plegable de la compañía.

Apple todavía no confirmó la lista completa de dispositivos que formarán parte de la presentación.

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De acuerdo con Forbes, las reservas de los nuevos modelos podrían comenzar el sábado 12 de septiembre y la venta en Estados Unidos podría arrancar el viernes 18 de septiembre.

El calendario corresponde a una previsión y no a un anuncio oficial de Apple.

Según expertos, el posible teléfono plegable podría tener un cronograma diferente debido a las dificultades asociadas con su producción.

Cuánto podría costar el iPhone Ultra plegable

El teléfono plegable es uno de los productos que más expectativas genera. Algunas filtraciones lo identifican como iPhone Ultra, aunque Apple no confirmó ese nombre ni presentó oficialmente el equipo.

Los reportes de Applesfera ubican el dispositivo en la gama más alta, con una pantalla exterior de aproximadamente 5,5 pulgadas (14 centímetros) y otra interna cercana a 7,7 pulgadas (19,6 centímetros) cuando está desplegado.

Así se vería el iPhone plegable, con una pantalla externa de 5,5 pulgadas y una interna de 7,7 pulgadas

El precio también es objeto de especulación, mientras todavía no hay un valor oficial. Distintas estimaciones sitúan al iPhone plegable alrededor de los 1999 dólares, mientras que otras lo ubican cerca de los US$2399.

El formato permitiría utilizar una pantalla de mayor tamaño al abrir el teléfono y conservar un cuerpo más compacto al cerrarlo. El nombre comercial, las especificaciones y el precio definitivos se conocerán en una eventual presentación del producto.

Qué características tendrían los iPhone 18 Pro

Las filtraciones apuntan a una pantalla de 6,3 pulgadas (16 centímetros) para el iPhone 18 Pro y de 6,9 pulgadas (17,5 centímetros) para el iPhone 18 Pro Max. Ambos modelos tendrían una frecuencia de actualización de 120 Hz, según Applesfera.

Al igual que el año pasado, el 9 de septiembre Apple presentará su evento anual Captura de pantalla apple.com

Uno de los cambios previstos estaría en la Dynamic Island, que podría reducir su tamaño. También se esperan modificaciones en el módulo de cámaras y un diseño posterior más uniforme.

Entre los colores mencionados en las filtraciones aparecen cereza oscuro, azul claro, negro y plateado. La paleta definitiva todavía no fue confirmada.

En el apartado técnico, los modelos Pro podrían incorporar el chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros, además de 12 GB de RAM. La cámara principal también podría sumar apertura variable, una función que permitiría modificar la cantidad de luz que llega al sensor.

El iPhone 18 estándar se lanzaría en 2027

El iPhone 18 podría tener un calendario separado de los modelos Pro y Pro Max. Los reportes especializados apuntan a una presentación durante la primavera de 2027, junto con un posible iPhone 18e.

De esta manera, la estrategia prevista dividiría la llegada de la nueva generación en distintas etapas, con los modelos Pro y Pro Max al frente de los lanzamientos.