Oficial y confirmado: la advertencia del FBI por operativos de seguridad en el Mundial 2026 en Los Ángeles

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y agencias de seguridad de Los Ángeles detallaron los planes que realizarán durante el Mundial 2026. El torneo de fútbol, que iniciará el próximo jueves 11 de junio, activará un importante despliegue de las fuerzas federales de Estados Unidos.

FBI advierte por drones no autorizados en SoFi Stadium

Robert Luna, sheriff del condado de Los Ángeles, dio una conferencia de prensa este lunes y confirmó que el FBI aplicará una política de “cero tolerancia” para el uso de drones sin permiso cerca del SoFi Stadium.

El FBI vigilará de cerca la actividad de drones en los alrededores del SoFi Stadium durante el Mundial 2026 Jae C. Hong - AP

Patrick Grandy, director adjunto a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, señaló que la agencia trabajará con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para detectar rápidamente a los infractores, en declaraciones retomadas por Reuters.

Durante los días de partido, la FAA prohíbe vuelos no autorizados, incluidos drones, dentro de un radio de tres millas náuticas (unos 5,6 kilómetros) y hasta los 3000 pies (aproximadamente 915 metros) sobre el nivel del suelo alrededor del estadio. Los ocho partidos del Mundial en California tendrán como sede el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood.

Según informó ABC7 Los Ángeles, los operadores de drones que ingresen sin una autorización podrían enfrentar multas de hasta 100 mil dólares y el retiro de su equipo. Los equipos de detección y de mitigación forzarán el aterrizaje de cualquier objeto no autorizado.

Los Angeles Times reportó que el uso de estos sistemas de seguridad tiene como objetivo evitar accidentes como el impacto contra helicópteros o aviones. Las reglas en el aire para estos días son similares a las que se aplican en el Super Bowl.

El FBI también advierte sobre trata de personas durante el Mundial

El FBI también incluyó en su advertencia el monitoreo para detectar trata de personas durante la Copa del Mundo. Grandy manifestó que los eventos de esta magnitud representan una oportunidad que suelen aprovechar los delincuentes.

La oficina solicitó a la población estar al pendiente de cualquier actividad ilícita: “Por favor, manténganse alerta. Muchas víctimas pueden estar asustadas y tal vez no pidan ayuda”, comentó Grandy.

Por su parte, la organización Olive Crest advirtió sobre posibles casos de explotación o desaparición de menores. Tina Chang, integrante de esta entidad, detalló que los explotadores buscan la posibilidad de beneficiarse económicamente en eventos como este.

El FBI intentará prevenir casos de trata de personas que puedan producirse durante el Mundial 2026 en California BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El personal del FBI buscará potenciales casos de alertas en hoteles y en la vía pública de Los Ángeles. Además, las autoridades instan a utilizar el 911 en caso de peligro o la línea de ayuda contra la trata (1-888-373-7888).

La participación de ICE y coordinación de las oficinas en Los Ángeles

Luna confirmó que el FBI y otras agencias federales participarán en las tareas de seguridad, pero no realizarán controles migratorios.

El personal de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) brindará apoyo en seguridad, sin que su objetivo sean las detenciones por el estatus migratorio. Luna indicó que el responsable regional del Departamento de Seguridad Nacional para Los Ángeles le aseguró que el cumplimiento de la ley de migración no forma parte del plan para los encuentros de fútbol.

Refuerzo de seguridad para los partidos de Irán en Los Ángeles

Por otra parte, la oficina del sheriff y el FBI aumentarán el número de personal para la vigilancia de los dos encuentros que la selección de Irán disputará en la sede de Los Ángeles: el lunes 15 de junio ante Nueva Zelanda y el domingo 21 frente a Bélgica.

El sheriff manifestó que la presencia de este país aporta una dinámica distinta de seguridad, debido a las tensiones geopolíticas actuales.