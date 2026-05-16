Seguridad perimetral en los estadios del Mundial 2026: la posible presencia del ICE pone en alerta a migrantes

La posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) participen en tareas de vigilancia alrededor de los estadios del Mundial 2026 encendió alertas entre migrantes. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmaron que la agencia ofreció personal a policías locales y autoridades federales para reforzar la seguridad perimetral de los partidos.

El ICE ofrece su ayuda para vigilar en el Mundial 2026

Un portavoz del DHS le dijo a NBC News que el ofrecimiento fue realizar un esquema similar al que el gobierno aplica en eventos masivos como el Super Bowl y el Kentucky Derby. Los agentes asignados no revisarían el estatus migratorio de espectadores o trabajadores dentro de los operativos de seguridad.

Agentes del ICE podrían cooperar en la seguridad durante los partidos del Mundial 2026 AP / ICE

Sin embargo, los funcionarios consultados también reconocieron que el gobierno federal no emitió instrucciones internas que prohíban arrestos migratorios cerca de los estadios del Mundial. Esa ausencia de límites específicos generó preocupación entre asistentes internacionales y comunidades inmigrantes que planean acudir a los encuentros.

Todavía no está claro cuántas o cuáles agencias aceptarán esa colaboración. Uno de los funcionarios declaró que la presencia visible de agentes, es decir con uso de uniforme, dependerá de cada ciudad anfitriona y del tipo de operativo acordado con las policías locales.

Quiénes pueden ser revisados por agentes del ICE durante el Mundial 2026

Un portavoz del DHS aseguró al medio citado que el gobierno de EE.UU. trabajará con socios locales y federales para los operativos durante la Copa del Mundo “en línea con la ley federal y la Constitución de EE.UU.”. En ese sentido, afirmó que los visitantes internacionales que entren legalmente al país norteamericano “no tienen nada de qué preocuparse” durante el torneo.

El DHS advirtió sobre las posibles tareas del ICE durante el Mundial 2026 Facebook SoFi Stadium / Flickr ICE

Asimismo, sostuvo que las personas en situación migratoria irregular sí pueden convertirse en objetivo de acciones de cumplimiento migratorio. Por ello, recomendó que todos los extranjeros porten la documentación necesaria para “que su viaje sea más fluido”.

Preocupación entre familias migrantes por la presencia del ICE en partidos del Mundial 2026

La posible participación de agentes del ICE en los operativos del Mundial 2026 elevó el miedo entre migrantes y visitantes extranjeros que planean acudir a los partidos en EE.UU.

Como un antecedente cercano, NBC News recordó que hace pocos meses agentes migratorios permanecieron cerca de ceremonias de graduación de nuevos infantes de marina en el Marine Corps Recruit Depot Parris Island, en Carolina del Sur.

Así será el operativo de CBP para el Mundial 2026

Aunque no hubo arrestos, algunos reclutas asistieron sin la presencia de sus padres debido al miedo a enfrentar problemas migratorios cerca del recinto militar. Según el análisis del medio, se teme que algo similar suceda en la Copa del Mundo.

Las ciudades de EE.UU. que tendrán partidos del Mundial 2026

La FIFA confirmó que EE.UU. albergará partidos en 11 ciudades, la mayor cantidad entre los tres países organizadores del Mundial 2026. Estas son las ciudades y estadios que serán sedes de la Copa del Mundo: