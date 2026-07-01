Noticias del ICE hoy: las ciudades confirmadas con operativos de seguridad por los partidos del Mundial este miércoles

Este 1° de julio se disputan tres partidos correspondientes a los 16avos de final del Mundial 2026 en Seattle, Atlanta y Santa Clara. Ante este escenario deportivo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya confirmaron cómo serán los operativos durante la jornada.

El rol del ICE durante los partidos del Mundial 2026

El pasado 5 de junio, Tom Homan, director del ICE, aclaró que la labor de la agencia durante el Mundial era priorizar la “seguridad nacional” para que los partidos sean seguros para los fanáticos y deportistas.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a coordinar a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, dijo el director.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario del DHS, explicó durante una entrevista con CBS News que la función del ICE en el torneo internacional será similar a la que desempeña en otros eventos de gran escala, como el Super Bowl, enfocándose en la seguridad y no en operativos migratorios masivos.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró.

Qué partidos se juegan este 1° de julio del Mundial 2026

Este miércoles 1° de julio se disputan tres partidos del Mundial 2026 por los dieciseisavos de final. De acuerdo con el calendario de la FIFA, estos son:

Inglaterra vs. RD Congo : Estadio Atlanta a las 12 hs (hora del Este).

: Estadio Atlanta a las 12 hs (hora del Este). Bélgica vs. Senegal: Estadio Seattle a las 16 hs (hora del Este).

Estadio Seattle a las 16 hs (hora del Este). Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: Estadio de la Bahía de San Francisco a las 20 hs (hora del Este).

Preocupación por la presencia del ICE en los partidos del 1° de julio

Previo a los partidos del 1° de julio, diversos grupos laborales y defensores de inmigrantes expresaron temor a las labores del ICE durante los torneos.

Las ONGs en Seattle organizaron capacitaciones para trabajadores ante posibles redadas del ICE Fotomontaje realizado con IA

En el caso de Seattle, la ONG Organizing with Working Washington confirmó el inicio de una campaña por todo Capitol Hill y el Distrito Internacional de Chinatown para capacitar a los trabajadores ante posibles redadas.

“Al tratar con el ICE, sean respetuosos pero firmes”, dijo Roca, miembro de Working Washington, según consignó KUOW. “No se trata de ser amables con los agentes de ICE, sino de no agravar la situación”, agregó.