Noticias de California hoy: el ICE será parte de operativos masivos en Los Ángeles este viernes 12 de junio

Los Ángeles es una de las ciudades donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) participa en los operativos de seguridad del Mundial 2026. El despliegue comienza este 12 de junio y coincide con el inicio de la competencia en Estados Unidos.

Qué papel tendrá el ICE durante el Mundial en Los Ángeles

La presencia de agentes federales fue confirmada por Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la administración de Donald Trump, en declaraciones a CBS News. El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, será una de las sedes del Mundial y estará incluido dentro del operativo coordinado por agencias federales, estatales y locales.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Homan aseguró que la prioridad será mantener la seguridad durante los encuentros y descartó que la presencia de agentes esté orientada a realizar controles migratorios a los espectadores que asistan a los partidos.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, afirmó.

Además de Los Ángeles, el operativo alcanzará a Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Filadelfia, Seattle, San Francisco, Boston y Miami, las otras ciudades estadounidenses incluidas en el calendario del Mundial.

Trabajadores del SoFi Stadium representados por Unite Here 11 piden protección a los organizadores del Mundial 2026 ante la inminente presencia del ICE en los estadios FREDERIC J. BROWN - AFP

Qué dijeron las autoridades del ICE sobre el operativo masivo en el Mundial

Durante la misma entrevista, Markwayne Mullin respaldó la participación del ICE en los eventos del Mundial 2026 y comparó estas tareas con los despliegues de seguridad que suelen realizarse durante el Super Bowl.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía el ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, sostuvo.

Mullin agregó que parte del trabajo de los agentes estará vinculado con la detección de entradas falsificadas, la venta ilegal de mercadería y la identificación de personas buscadas por distintos delitos.

Las protestas en Los Ángeles por la presencia del ICE en el SoFi Stadium

La participación de la agencia migratoria generó rechazo entre organizaciones comunitarias y grupos defensores de los inmigrantes del sur de California. El 27 de mayo, manifestantes se concentraron frente a oficinas relacionadas con la organización local del Mundial para cuestionar la inclusión del ICE dentro del esquema de seguridad del torneo.

Se registraron manifestaciones contra la presencia del ICE en el Mundial 2026 FREDERIC J. BROWN - AFP

Durante la protesta, algunos grupos también expresaron su preocupación por los requisitos exigidos a trabajadores vinculados con los estadios mundialistas y reclamaron que la agencia no participe de los operativos previstos para los partidos. “El ICE no puede estar en los juegos”, expresó una de las organizaciones participantes.

Los cuestionamientos también estuvieron dirigidos a algunas exigencias de la FIFA para empleados y contratistas que trabajarán durante el Mundial. Según denunciaron los manifestantes, la información personal entregada durante los procesos de acreditación podría permanecer almacenada durante varios años.

Las organizaciones sostuvieron que esa situación genera inquietud entre trabajadores inmigrantes que prestarán servicios en sedes como el SoFi Stadium. Por ese motivo, pidieron mayores garantías sobre el manejo de los datos personales.