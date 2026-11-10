Andrés, un vendedor ambulante en Los Ángeles, es la nueva imagen de una campaña para la marca Heaven Sent, que ofrece indumentaria con frases que realzan a la comunidad migrante. Este es uno de los gestos en apoyo a los inmigrantes en la ciudad y a los comerciantes informales, que se han visto afectados por las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La nueva iniciativa en apoyo a los inmigrantes y vendedores ambulantes

La marca de ropa inició una campaña con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés) para recaudar fondos en apoyo a la comunidad migrante de Los Ángeles.

Para frenar al ICE: el proyecto de California para proteger a inmigrantes y vendedores ambulantes ante redadas

El protagonista de la campaña es Andrés, un vendedor ambulante de paletas dulces que trabaja desde las 8 hs hasta las 20 hs en la ciudad. “No se trató de una sesión con un concepto definido, sino que estuvo inspirada en nuestra propia cultura y crianza”, destacaron las redes sociales de la compañía.

Los ingresos totales generados por las campañas se donan a Chirla para así canalizar ayuda a otros comerciantes e inmigrantes vulnerables. En el caso de Andrés, Heaven Sent prevé cubrir sus gastos diarios.

Contexto socioeconómico de los vendedores ambulantes en California

Los vendedores ambulantes son una figura clave en la economía de la Gran Naranja. Según un artículo de Nonprofit Quarterly, la venta en la calle genera más de US$500 millones en actividad económica.

Entre el 6 de junio y el 7 de agosto de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 4000 personas en la región del sur de California. Estas redadas provocaron el abandono de carritos de mercancía en la vía pública.

A pesar del descenso en sus ingresos, estos trabajadores deben cubrir gastos continuos, tales como el alquiler de su vivienda, la renta diaria del carrito y la compra de hielo. En Univision, el vendedor Bartolo Huato aseguró que su máxima ganancia alcanzaba los US$80.

Leyes de protección para los vendedores ambulantes en California

El actual gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la SB 635 el 7 de octubre de 2025. La legislación, impulsada por la senadora María Elena Durazo, restringe a los gobiernos locales compartir información de los vendedores, salvo por orden o citación judicial.

“Con esta ley, California adopta una postura firme: los gobiernos locales ya no servirán de intermediarios para el ICE por infracciones menores”, dijo Javier Hernández, director ejecutivo de Inland Coalition for Immigrant Justice, según el sitio web de Durazo.