“Trenzas Amigas”: la protesta silenciosa de raíces mexicanas que recorre California para desafiar al ICE

En California, una niña se sienta en un banco con múltiples cintas de colores a su alrededor. En solo unos minutos, sale del lugar con dos trenzas adornadas, blancas y azules. Lo que parece un simple peinado, es un rechazo silencioso hacia las redadas coordinadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en el Estado Dorado, que derivaron en más de 10.000 arrestos en condados como Los Ángeles.

La historia de “Trenzas Amigas” en California

En junio del año pasado, Krystal Ramírez estaba en el break de su trabajo en la agencia de publicidad Casanova cuando decidió entrar a su cuenta de TikTok. En esos minutos, su algoritmo le mostró varios videos de familias separadas por las redadas en California, lo que generó una oleada de emociones.

Ramírez tiene ascendencia mexicana y ha participado de diferentes marchas contra las redadas Instagram/@krystal_ramirezzzz

“Me enojé y estaba triste. Quería hacer algo. Logré ir a varias protestas, pero sentía que todavía eso no era suficiente para mí. Quería ayudar a mi comunidad de otra manera“, le dijo LA NACION en una entrevista.

Con la idea de crear un servicio que tuviese un significado para la comunidad mexicana en el Estado Dorado -que reúne a 3,8 millones de personas- y que lograra recaudar fondos para las familias afectadas, surgió “Trenzas Amigas”, un proyecto en el que voluntarias realizan trenzas con listones como una herramienta para apoyar a los migrantes.

Trenzas Amigas: la historia de Krystal Ramírez y su iniciativa pacífica frente a las redadas migratorias

“Yo he hecho trenzas desde hace mucho tiempo y pensé ‘podemos hacer algo relacionado con esto porque es parte de nuestra cultura’”, señaló la joven estadounidense con ascendencia mexicana.

Con el concepto ya claro de “Trenzas Amigas”, no tardó mucho en llevarlo a cabo. El primer evento fue tres días después en Santa Ana, California, durante un fin de semana de protestas en el condado, y tras su éxito, coordinó otros 30 eventos en Riverside y Los Ángeles.

“Generalmente, estamos en Santa Ana porque yo nací allí y también la cofundadora del proyecto. Ahí estamos muy vinculadas con la comunidad. Sin embargo, hemos realizado eventos en Riverside, uno de los condados más impactados”, detalló.

Durante sus inicios, Krystal era la única coordinadora del proyecto. Sin embargo, su amiga de la secundaria, Chelsea Salazar, se unió como voluntaria y gracias a su constante apoyo, la estadounidense la nombró cofundadora de “Trenzas Amigas”.

"Trenzas Amigas" busca representar la cultura mexicana por medio de las trenzas Cortesía de Krystal Ramírez

“Nos conocemos desde hace diez años. Así que al platicarle la idea, le encantó y empezó como voluntaria. Desde ese momento aprendió a hacer trenzas y les contó a las personas sobre la misión del proyecto", señaló con una sonrisa.

Luego, agregó: “Un día le dije si quería estar conmigo en el proyecto y me respondió que sí. Ya lleva desde hace cinco meses como cofundadora. Casi todo el proyecto es por su voluntad".

El simbolismo detrás de las trenzas contra el ICE

Las trenzas actúan como un instrumento de resistencia y empoderamiento para los migrantes. De acuerdo con Ramírez, utilizar este peinado en espacios como el trabajo o escuela construye una “protesta silenciosa contra aquellas personas que buscan borrar nuestra cultura“.

“Estos peinados funcionan sobre todo para aquellas que no puedan ir a las protestas. Cada cinta refleja que somos poderosas y fuertes”, destacó.

El estilo tiene vínculos directos con las comunidades indígenas y las mujeres mexicanas. Las “Adelitas”, conocidas como las mujeres que participaron de manera activa durante la Revolución Mexicana, utilizaban trenzas para demostrar su fuerza y lucha.

El nombre de las Adelitas parte de Adela Velarde, una mujer que a los 15 años se unió a las filas de la Cruz Blanca durante la Revolución de México X/@moontserrat95

Por su parte, para los grupos indígenas como los Otomíes, las trenzas son consideradas un “elemento sagrado” y una parte de su identidad diaria. De esta manera, el hacer una trenza en la actualidad implica en la actualidad “un recuerdo de la cultura mexicana”.

“Hacer y tener unas trenzas es algo nostálgico. Recuerdo que en uno de los eventos, una persona me dijo que esto le recordaba a cuando su abuela le peinaba el cabello”, contó. “Cuando alguien se sienta, sentimos que somos amigas porque trae la memoria de nuestras familias”.

Un color, un significado: el mensaje de cada trenza

Aunque cada comunidad indígena puede tener su propia interpretación, Ramírez mencionó algunos significados generales para los colores de los listones:

Crema o blanco : connota la búsqueda de la paz entre la comunidad por la crisis migratoria en Estados Unidos.

: connota la búsqueda de la paz entre la comunidad por la crisis migratoria en Estados Unidos. Verde : simboliza la naturaleza.

: simboliza la naturaleza. Rojo: representa la resiliencia.

Durante los eventos, los listones más utilizados son aquellos de color crema y en ocasiones el rosado para combinarlos. “Cada color habla por sí mismo”, sostuvo.

Los siguientes pasos de “Trenzas Amigas”

En sus primeros siete meses, “Trenzas Amigas” peinó a más de 3000 personas y recaudó entre US$9000 y US$12000. Estos fondos se destinaron para pagar las rentas de aquellas familias que temen salir de sus casas por las redadas y apoyar a los vendedores ambulantes.

Los colores utilizados representan valores específicos: el blanco o crema simboliza la paz, el verde la naturaleza y el rojo la resiliencia Cortesía de Krystal Ramírez

Pese a que la sede del proyecto es Santa Ana, Ramírez prevé expandir el mensaje de las trenzas a otras localidades como San Diego y San Francisco, e incluso Chicago, Illinois, otro foco de redadas. Asimismo, prevé lanzar un sitio web para facilitar donaciones y ventas a nivel nacional.

“Queremos expandir ‘Trenzas Amigas’ porque es una manera silenciosa de decir que no estamos de acuerdo con la situación. Vamos a continuar luchando por nuestra comunidad y usar nuestras trenzas porque no nos van a borrar”, dijo con firmeza sobre su nueva alternativa para dar voz a su comunidad sin necesidad de un megáfono.