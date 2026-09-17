Pareja vivía en una casa lujosa en California y fue sorprendida por la policía: “Tenían hasta un caimán cautivo”

Una pareja que residía en un lujoso departamento del centro de Los Ángeles quedó bajo custodia federal después de un allanamiento que, según las autoridades, permitió descubrir un presunto escondite utilizado para almacenar drogas. En el inmueble fueron encontradas grandes cantidades de fentanilo, cocaína y heroína, además de armas de fuego, equipamiento para la elaboración de sustancias y un pequeño caimán.

Allanamiento en Los Ángeles: detienen a una pareja con más de 42 kilos de fentanilo

Los detenidos fueron Marvin Angelito, de 27 años, y Susan Gonzalez, de 26, quienes fueron arrestados el 10 de septiembre y acusados de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo.

Ambos enfrentan cargos por posesión de fentanilo con intención de distribución x.com/USAO_LosAngeles

La acusación se produjo después de que las fuerzas ejecutaran una orden de registro en el apartamento donde ambos vivían, en el centro de Los Ángeles, según una declaración jurada incorporada a la denuncia penal.

El caso fue informado el 15 de septiembre por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, perteneciente al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades consideran que el inmueble funcionaba como una “stash house”, es decir, un lugar destinado al almacenamiento de drogas.

El registro permitió localizar aproximadamente 93,9 libras (42,6 kilogramos) de fentanilo en forma de pastillas y polvo, además de 2,2 libras (alrededor de un kilogramo) de heroína y 15,9 libras (7,2 kilogramos) de cocaína.

La acusación federal se concentra en el fentanilo y sostiene que ambos tenían esa sustancia con la intención de distribuirla.

Según la declaración jurada, las fuerzas del orden ya conocían la vivienda como un lugar vinculado con el tráfico de drogas. La información quedó incorporada en una declaración jurada presentada junto con la denuncia criminal.

Fentanilo, cocaína y armas: qué incautaron los agentes en el departamento de Los Ángeles

Los investigadores también encontraron distintos instrumentos que, según el comunicado federal, forman parte del equipamiento utilizado para trabajar con drogas.

El operativo federal permitió decomisar aproximadamente 42,6 kg (93,9 libras) de fentanilo entre pastillas y polvo X: @LAPDHQ

Entre los objetos incautados había vasos de precipitados, mezcladores, agitadores y sopletes. También fue localizada una prensa hidráulica.

El procedimiento también incluyó el secuestro de armas y municiones. Las autoridades encontraron:

Un rifle AR-15 con munición dentro de un armario ubicado en el pasillo del apartamento.

con munición dentro de un armario ubicado en el pasillo del apartamento. En la encimera de la cocina había, además, una pistola Desert Eagle calibre 50 chapada en oro, acompañada por munición.

chapada en oro, acompañada por munición. A estos elementos se sumó una radio policial que también fue incautada durante el operativo.

El pequeño caimán hallado durante el allanamiento en Los Ángeles

Entre todos los objetos y sustancias hubo un elemento completamente diferente: un pequeño caimán. Según Telemundo, el animal fue encontrado dentro del apartamento y quedó bajo la custodia de agentes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

Dentro del inmueble se halló un pequeño caimán cautivo, el cual quedó bajo custodia del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. x.com/USAO_LosAngeles

Tras los arrestos, Angelito y Gonzalez tuvieron su primera comparecencia ante un tribunal federal el lunes, en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos ubicado en el centro de Los Ángeles.

El juez magistrado Karen L. Stevenson tomó decisiones diferentes respecto de cada acusado. Angelito quedó detenido, mientras que Gonzalez fue liberada bajo una fianza de 15.000 dólares.

La situación procesal de ambos también quedó diferenciada en cuanto a las próximas audiencias. La comparecencia de Angelito para su lectura formal de cargos fue fijada para el 2 de octubre, mientras que la de Gonzalez quedó programada para el 9 de octubre.