Pasó en San Diego: era buscado por robo de auto y la CBP lo devolvió a México

Un ciudadano mexicano buscado por la justicia fue detenido recientemente en San Diego, en California, en la frontera sur de Estados Unidos. Tras revisar sus antecedentes, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) comprobaron que era buscado en su país por el robo de un vehículo y lo entregaron a la custodia de las autoridades mexicanas.

La CBP detuvo en San Diego a un mexicano buscado por robo de vehículo

En un comunicado, la CBP informó sobre la repatriación de un ciudadano mexicano que era buscado por una orden de arresto pendiente en Baja California, México. A principios de mes, oficiales de la estación de la Patrulla Fronteriza de Brown Field lo habían detenido y procesado para su deportación.

La CBP había procesado al migrante para la deportación, pero finalmente lo entregó a las autoridades mexicanas en la frontera Fotomontaje generado con IA

Durante el proceso, el hombre reveló que tenía una orden de arresto pendiente en su país natal. La Subdivisión de Operaciones Extranjeras del Sector San Diego coordinó con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de México, que confirmaron el mandamiento judicial por robo de vehículo.

Según las autoridades, el delito conlleva una posible pena de prisión de cinco a 12 años bajo la ley mexicana.

Así fue la entrega en San Ysidro del fugitivo buscado en Baja California

Luego de completar los trámites administrativos, personal de la Patrulla Fronteriza trasladó el 14 de julio al detenido al puerto de entrada de San Ysidro y lo entregó a las autoridades mexicanas para que quedara a disposición de la justicia.

“Este caso pone de relieve la sólida colaboración entre la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos”, declaró Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego.

Tras su arresto, la CBP entregó al presunto delincuente a las autoridades mexicanas por el robo del carro Imagen Ilustrativa generada con IA

En esa línea, sostuvo que, bajo la administración del presidente Donald Trump, la agencia continuará cooperando para repatriar a personas buscadas por delitos en otros países. “Nuestra estrecha coordinación garantiza que las personas que intentan evadir la justicia cruzando fronteras internacionales rindan cuentas ante la justicia y refuerza nuestro compromiso compartido con la seguridad pública a ambos lados de la frontera”, expresó.

Cómo coordinan la CBP y México la entrega de personas buscadas por la Justicia

En operaciones frecuentes, la agencia encargada de garantizar la protección fronteriza colabora con la FGR mediante el intercambio de información, operativos coordinados en la franja fronteriza y la detención o entrega de objetivos prioritarios, como sucedió en el caso reciente.

De acuerdo con su portal oficial, la Oficina de Asuntos Internacionales (INA, por sus siglas en inglés) lidera la misión internacional de la CBP y actúa como multiplicador de fuerza para los operadores de primera línea.

Especialistas de la CBP se encargan de analizar y detectar mercancías ilegales que intentan ingresar a Estados Unidos.

Además de esta actividad, los Acuerdos de Asistencia Mutua Aduanera (AMAA, por sus siglas en inglés) proporcionan el marco legal para el intercambio de información y ayudan a los socios internacionales de Estados Unidos a combatir los delitos aduaneros.

El objetivo de los AMAA es prevenir, detectar e investigar delitos relacionados con el tránsito internacional de mercancías (por ejemplo, evasión de aranceles, violaciones de los derechos de propiedad intelectual y tráfico ilícito). Actualmente, la agencia mantiene más de 50 AMAA, entre los que se incluyen países de América como México, Argentina, Colombia, Brasil y Bolivia.