Por qué el 9 de junio es una fecha clave para las elecciones de California: su impacto en los resultados

Las elecciones primarias de California mostraron una tendencia inicial de cara a los comicios del 3 de noviembre. Aunque la jornada se celebró el 2 de junio, existe una fecha posterior que puede influir de manera directa en el conteo final de los votos y en la definición de algunas contiendas: el 9 de junio. Ese día marca el límite para la recepción de determinadas papeletas enviadas por correo.

Elecciones en California: por qué el conteo de boletas por correo sigue hasta el 9 de junio

Según informó The Hill, en California las papeletas enviadas por correo siguen siendo válidas siempre que tengan matasellos correspondiente al día de la elección y lleguen a las oficinas electorales de los condados antes del 9 de junio.

Para ser contabilizados, los votos por correo deben llegar a las oficinas electorales de los condados antes del 9 de junio Imagen creada con IA/Stock en canva

Esta norma significa que el conteo no concluye cuando cierran los centros de votación, sino que continúa durante los días posteriores mientras las autoridades reciben y procesan los sobres pendientes.

La legislación electoral estatal permitió además que los votantes entreguen sus papeletas en cualquier centro de votación o buzón oficial hasta las 20 horas del día de la elección. Por esa razón, una cantidad significativa de votos puede incorporarse al recuento después de la noche electoral, lo que modificará porcentajes y márgenes en competencias ajustadas.

De acuerdo con The Hill, los funcionarios electorales pueden comenzar a procesar los votos por correo antes de la elección, pero la recepción de nuevas papeletas válidas se mantiene abierta hasta el plazo legal del 9 de junio. Como consecuencia, las cifras divulgadas durante los primeros días posteriores a la votación deben considerarse preliminares.

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Los resultados no oficiales difundidos por las autoridades electorales muestran una tendencia inicial en la contienda para gobernador de California, aunque el conteo sigue abierto debido a la llegada y al procesamiento de más papeletas.

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Los cinco candidatos con mayor cantidad de votos en los resultados parciales son:

Estos datos corresponden a resultados no oficiales publicados con los 19.788 recintos parcialmente reportados y continúan sujetos a modificaciones a medida que se contabilicen más votos enviados por correo, provisionales y otras papeletas pendientes.

Resultados en California: por qué la certificación final puede demorarse tras las primarias

La demora en la publicación de resultados definitivos no es una novedad en California. Según explicó The Hill, el estado mantiene uno de los sistemas electorales más amplios del país norteamericano en materia de voto por correo, lo que implica un proceso de verificación y contabilización más prolongado.

Hilton y Becerra, los dos más votados, esperan los resultados finales en California AP

Las autoridades deben revisar firmas, validar papeletas provisionales y confirmar la elegibilidad de determinados votos antes de incorporarlos al resultado final. En las competencias con márgenes reducidos, incluso una cantidad relativamente pequeña de sufragios pendientes puede alterar el orden de los candidatos.

La situación es especialmente relevante en unas elecciones en las que millones de personas recibieron papeletas por correo. Los datos citados por The Hill indican que más de 23,3 millones de votantes recibieron una boleta electoral enviada por las autoridades de sus respectivos condados. De ese total, más de 4,2 millones de papeletas ya fueron devueltas y aceptadas antes del cierre de la votación.