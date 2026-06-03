Es oficial: cuándo son las elecciones para gobernador de California 2026

El 2 de junio se celebran las elecciones primarias en California por la gobernación y otros cargos públicos. Los candidatos más votados, así como los independientes, avanzan a la siguiente etapa del proceso electoral que se celebra en noviembre.

Cuándo son las elecciones generales por la gobernación de California 2026

El día de la elección general es el próximo 3 de noviembre. Durante esta jornada, las urnas y centros de votación van a estar abiertos desde las 7 hs hasta las 20 hs.

El día de la elección general es el próximo 3 de noviembre Matt Rourke - AP

Dicha fecha es el último plazo para devolver las boletas de voto por correo. Los votos deben entregarse en cualquier mesa electoral o en un buzón de entrega del condado oficial antes de las 20 hs.

Cuándo inicia el escrutinio de los votos

A partir de las 20 hs, los funcionarios de cada condado inician el conteo continuo de votos y deben reportar los totales a la Secretaría de Estado al menos cada dos horas.

Los funcionarios de cada condado inician el conteo continuo de votos a partir de las 20 hs Freepik

Primero, se publican los resultados de las boletas de voto por correo procesadas previamente. Sin embargo, no se puede acceder o divulgar ningún conteo antes del cierre de urnas, según consignó el documento presentado por la secretaría de Estado en California.

¿Un votante se puede registrar el mismo día de la elección general?

En principio, el último día para inscribirse y votar en las elecciones generales es el 19 de octubre. No obstante, se puede realizar el registro electoral condicional incluso el mismo día de los comicios.

Se puede realizar el registro electoral condicional incluso el mismo día de los comicios para poder votar Freepik

Este proceso se puede completar en la oficina electoral del condado, centros de votación, mesas electorales o, en algunos casos, en línea. Luego, se siguen los siguientes pasos:

Registro: debe completarse el proceso de inscripción.

debe completarse el proceso de inscripción. Voto provisional: una vez registrado, se le entrega al votante una boleta provisional.

El voto no se cuenta de manera inmediata. Los funcionarios electorales deben verificar su elegibilidad y confirmar que no haya votado en otro lugar. Una vez validado el registro, la boleta se contabiliza de la misma manera que las demás.

¿Habrá segunda vuelta en las elecciones de California?

En las elecciones primarias de California no hay una segunda vuelta. Desde este punto, se usa un sistema de “top-two primary” en una sola vuelta y luego una elección general en noviembre.

El “top-two primary” establece que todos los candidatos compiten en una única boleta, independientemente del partido al que pertenezcan. Los dos aspirantes que obtienen la mayor cantidad de votos avanzan a la elección general, lo que permite que ambos pertenezcan al mismo partido.