“Reincidente grave por conducir alcoholizado”: la ley de calcomanías del DMV que California no aprobó

La Legislatura de California analizó dos proyectos de ley que proponían nuevas restricciones para conductores con antecedentes reiterados por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés). Las iniciativas planteaban que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) incorporara una leyenda visible en las licencias de determinados infractores para impedirles adquirir bebidas alcohólicas.

Las propuestas de ley que buscaban incorporar calcomanías para identificar a conductores reincidentes por DUI

Las medidas, identificadas como AB 1605 y AB 1867, tomaban como referencia una normativa aplicada anteriormente en Utah. La AB 1605 habría obligado a quienes vendieran o sirvieran alcohol a revisar una identificación válida y a rechazar la operación cuando el documento mostrara la leyenda “NO ALCOHOL SALES”. La AB 1867, en cambio, autorizaba al establecimiento a negarse a vender cuando la licencia indicara la prohibición de por vida. Sin embargo, según lo retomado por CalMatters, ninguno de los proyectos consiguió superar el proceso legislativo y actualmente permanece sin aprobación.

Las propuestas habrían requerido que el DMV imprimiera en las licencias frases como "No alcohol sales" o "Repeat serious DUI offender" DMV

Qué proponía el proyecto AB 1605 en California

La AB 1605 habría permitido que un tribunal prohibiera comprar alcohol, como condición de la libertad condicional, a determinadas personas condenadas por reincidencia grave en DUI, lesiones bajo intoxicación u homicidio vehicular. En algunos supuestos, la medida alcanzaba a quienes acumulaban al menos dos condenas previas dentro de diez años.

Además, el proyecto establecía que los establecimientos que comercializan o sirven alcohol debían solicitar una identificación válida antes de realizar la venta. Si la licencia reflejaba la prohibición, el comercio tendría la obligación de negar el servicio.

Por otra parte, la propuesta incluía mecanismos para que el estado reembolsara a las agencias locales los gastos derivados de nuevas tareas administrativas relacionadas con la implementación de estas disposiciones. Sin embargo, la propuesta quedó estancada en el proceso legislativo desde el 14 de mayo.

La AB 1605 buscaba autorizar a los tribunales a prohibir la compra de alcohol si el infractor tenía dos o más condenas previas por DUI en un lapso de diez años o una condena por homicidio vehicular Imagen Freepik

La propuesta que contemplaba una prohibición permanente

El proyecto AB 1867 planteaba un esquema más amplio para determinados casos. La AB 1867 habría obligado al tribunal a imponer una prohibición de por vida para comprar alcohol a quien fuera condenado a prisión estatal por un tercer DUI cometido dentro de diez años.

Como parte del mismo mecanismo, el DMV debería emitir una licencia con una identificación específica que permitiera a los vendedores reconocer la restricción. El texto también autorizaba a los establecimientos con licencia para rechazar la venta de alcohol cuando el documento del cliente reflejara esa condición.

La propuesta incorporaba, además, modificaciones técnicas relacionadas con la legislación vigente sobre conducción bajo DUI. Este proyecto permanece sin avanzar en el proceso legislativo desde el 7 de abril.

La AB 1867 proponía una prohibición de por vida para la compra de bebidas alcohólicas a personas sentenciadas a prisión estatal por un tercer DUI en un periodo de diez años Fotomontaje realizado con IA (DMV California)

Por qué las medidas quedaron sin aprobar

Las dos propuestas formaban parte de un conjunto de 17 proyectos destinados a abordar la conducción peligrosa en California. Tras las primeras audiencias y votaciones celebradas en Sacramento, aproximadamente ocho iniciativas continuaron su trámite legislativo, mientras que otras quedaron sin avanzar.

Durante las discusiones surgieron posiciones diferentes. Familiares de víctimas de siniestros viales y algunos legisladores respaldaron la adopción de sanciones más estrictas para conductores reincidentes. En sentido contrario, organizaciones como la ACLU y otros grupos sostuvieron que las políticas públicas debían enfocarse también en infraestructura vial y estrategias para reducir la velocidad del tránsito.

“Si de verdad nos importa la prevención, tenemos que diseñar sistemas que la gente pueda cumplir fácilmente”, señaló la representantes de Debt Free Justice California, Danica Rodarmel, en una audiencia del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea, según CalMatters. “También entiendo que estas preocupaciones parezcan insignificantes cuando hablamos de ellas en comparación con vidas humanas”, dijo.

Por su parte, la asambleísta Cottie Petrie-Norris, impulsora de iniciativas para ampliar el uso de alcoholímetros en vehículos, coincidió en que la prevención de nuevos hechos debía mantenerse como uno de los principales objetivos del debate legislativo. Aunque ambas propuestas buscaban endurecer las restricciones contra reincidentes por DUI, ninguna avanzó más allá de la etapa inicial de comisiones durante esta parte de la sesión legislativa.