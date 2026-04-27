Regla del DMV: hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir en California y Nueva York

En Estados Unidos no existe ninguna ley federal ni estatal que establezca una edad máxima para conducir. Ningún estado obliga a los adultos mayores a entregar su licencia por haber cumplido determinada edad. Sin embargo, el sistema sí impone requisitos adicionales escalonados a partir de los 70 años, enfocados en verificar que el conductor conserve capacidades físicas, visuales y cognitivas adecuadas para operar un vehículo con seguridad. La regulación no opera sobre la fecha de nacimiento, sino sobre la aptitud demostrada.

DMV y las licencias en California y Nueva York

California introdujo en 2025 un cambio relevante: eliminó el examen escrito obligatorio para conductores mayores de 70 años que tengan historial limpio de infracciones, según confirmó el portal oficial del DMV estatal.

El estado permite que médicos o familiares reporten a conductores que puedan representar un riesgo.

Nueva York, en cambio, mantiene un ciclo estándar de renovación cada ocho años para todos los conductores, sin distinción de edad, aunque exige examen de vista en cada trámite.

En California se han hecho reformas para dar mayor acceso a las licencias de conducir Imagen ilustrativa generada con IA

A nivel federal, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) ha impulsado un calendario escalonado de renovación que sirve de referencia general, aunque cada estado mantiene sus propias reglas.

Según ese esquema, los conductores de entre 70 y 80 años deben renovar cada cuatro años con visita presencial y examen de vista; los de 81 a 86 años, cada dos años, con posible evaluación cognitiva; y los de 87 años en adelante, de forma anual, con examen visual y eventual prueba práctica al volante.

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En Florida , los mayores de 80 años deben presentar un formulario de examen de vista en cada renovación, que ocurre cada seis años.

, los mayores de 80 años deben presentar un formulario de examen de vista en cada renovación, que ocurre cada seis años. En Illinois , los conductores de 81 a 86 años renuevan cada dos años, y los de 87 o más, cada año; además, los mayores de 75 no pueden renovar en línea ni por correo.

, los conductores de 81 a 86 años renuevan cada dos años, y los de 87 o más, cada año; además, los mayores de 75 no pueden renovar en línea ni por correo. En Texas , la renovación pasa a ser bianual a partir de los 85 años, y quienes superan los 79 deben hacerlo en persona.

, la renovación pasa a ser bianual a partir de los 85 años, y quienes superan los 79 deben hacerlo en persona. En Virginia, el ciclo baja a cinco años desde los 75, también con trámite presencial obligatorio.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.