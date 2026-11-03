Qué significa la Medida VV que votará una ciudad de California para proteger a los inquilinos del desalojo

Los habitantes de Santa Mónica, California, votarán el 3 de noviembre la Medida VV, una propuesta que busca ampliar las protecciones contra los desalojos a quienes rentan viviendas unifamiliares y condominios que no están sujetos al control de alquileres. La iniciativa también modifica los requisitos para que los propietarios puedan recuperar un inmueble con el propósito de habitarlo.

Qué establece la Medida VV de Santa Mónica para proteger a los inquilinos

Según explicó la abogada municipal Heidi von Tongeln en el análisis publicado por la ciudad de Santa Mónica, la propuesta busca modificar el Artículo XXIII de la Carta Constitutiva. El objetivo es extender las garantías legales existentes a los arrendatarios de casas unifamiliares y condominios que actualmente quedan fuera de esas disposiciones.

Los propietarios de Santa Mónica tendrían nuevos plazos para recuperar viviendas destinadas a su residencia principal Downtown Santa Mónica

La normativa municipal distingue dos sistemas. Por un lado, la Enmienda de Control de Alquileres protege a las unidades sujetas a ese régimen.

Por otro, las políticas de vivienda del Artículo XXIII establecen condiciones para los desalojos en la mayoría de las propiedades restantes. La Medida VV busca incorporar a este segundo grupo las viviendas unifamiliares y los condominios que estaban excluidos.

El cambio permitiría que esos residentes accedan a las mismas garantías legales frente a la finalización de sus contratos. La propuesta se apoya en la exigencia de una causa justificada para desalojar, por lo que los propietarios no podrían exigir la desocupación sin alguno de los motivos autorizados.

Medida VV: plazos para los desalojos por ocupación del propietario en Santa Mónica

Uno de los principales cambios afecta a los casos en los que un propietario busca recuperar una vivienda para establecer allí su residencia principal o permitir que determinados familiares la habiten.

La regulación actual para las unidades sin control de alquileres exige que el dueño o familiar tenga la intención de mudarse dentro de los 30 días posteriores a la salida del arrendatario y de permanecer al menos un año.

La Medida VV generó diferencias entre representantes de inquilinos y propietarios por sus posibles efectos sobre el mercado inmobiliario Magnific

La Medida VV modificaría ambos plazos:

60 días: el propietario o familiar deberá tener la intención de ocupar la vivienda dentro de ese período, después de que el inquilino la desocupe.

el propietario o familiar deberá tener la intención de ocupar la vivienda dentro de ese período, después de que el inquilino la desocupe. Dos años: la persona que recupere el inmueble deberá tener la intención de utilizarlo como residencia principal durante ese tiempo, salvo circunstancias excepcionales.

La disposición contempla al propietario y a determinados familiares, entre ellos hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos y nueras.

Además, el texto establece consecuencias ante el incumplimiento de estas condiciones. Si el dueño o familiar no ocupa la propiedad dentro de los 60 días o no permanece durante el período exigido, salvo circunstancias atenuantes, deberá ofrecer nuevamente la vivienda al antiguo inquilino.

También tendrá que cubrir los gastos razonables derivados de la mudanza del arrendatario y de su eventual regreso a la propiedad.

Alquileres en Santa Mónica: la Medida VV no agrega controles sobre los precios

La iniciativa se concentra en las condiciones legales para finalizar un contrato de arrendamiento. Por lo tanto, no introduce nuevos controles sobre el precio de los alquileres en viviendas unifamiliares o condominios.

Los concejales Ellis Raskin y Barry Snell, junto con otros defensores de la medida, sostuvieron que la reforma permitiría igualar las garantías entre distintos tipos de viviendas. En su respuesta a los opositores, afirmaron: “Esta medida no establecerá nuevos controles de precios para condominios ni viviendas unifamiliares”.

Los críticos, entre ellos el expresidente de la Junta de Control de Alquileres Jay Johnson, advirtieron sobre posibles consecuencias económicas para los pequeños propietarios. Aseguraron que algunas familias podrían afrontar pagos de reubicación de entre 20.000 y más de 40.000 dólares para recuperar sus propiedades.

También cuestionaron las restricciones para quienes alquilan temporalmente sus viviendas por motivos laborales, familiares o económicos. Según su postura, las nuevas exigencias podrían reducir la oferta de propiedades disponibles para alquilar.

Santa Mónica modificó la propuesta original antes de las elecciones

La versión que llegará a las urnas surgió después de una revisión de otra iniciativa presentada durante julio de 2026.

De acuerdo con una investigación publicada por Our Santa Monica, el 14 de julio el Concejo Municipal incorporó una propuesta más amplia a la boleta electoral. Aquella versión, identificada como Resolución 11785, también contemplaba protecciones para familiares y otros ocupantes que se incorporaran a una vivienda alquilada.

Otra disposición buscaba permitir que determinadas personas permanecieran en una propiedad después de la salida del titular del contrato, siempre que acreditaran al menos un año de residencia.

Sin embargo, la oficina de la abogada municipal planteó preocupaciones sobre la compatibilidad de esas disposiciones con la Ley Costa-Hawkins de California, que regula aspectos de los alquileres y permite restablecer los precios de mercado cuando finalizan determinadas relaciones de arrendamiento.

El 27 de julio, la Junta de Control de Alquileres retiró su respaldo a las dos disposiciones relacionadas con los ocupantes. Un día después, el Concejo Municipal revocó la resolución original y aprobó otra propuesta limitada a las viviendas que no están sujetas al control de alquileres.

Esa nueva versión se convirtió en la Medida VV. El proyecto que llegará a votación conserva la ampliación de las protecciones contra los desalojos y los cambios en los requisitos para que un propietario recupere una vivienda para uso propio.

Cuándo se votará la Medida VV y qué otras propuestas estarán en la boleta

La ciudad de Santa Mónica confirmó que la elección municipal se celebrará el martes 3 de noviembre de 2026. Allí, los votantes también deberán pronunciarse sobre otras iniciativas vinculadas con la vivienda.

Entre ellas figura la Medida RR, que propone limitar los desalojos por falta de pago del alquiler cuando la deuda sea inferior al valor promedio de un mes de alquiler de mercado justo.

Para establecer ese umbral, se utilizarían los valores anuales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) correspondientes a los códigos postales de Santa Mónica.

También se votará la Medida GG, que propone modificar distintos aspectos de la regulación municipal de alquileres, entre ellos las normas sobre desalojos con causa justificada y la duración de los mandatos de los integrantes de la Junta de Control de Alquileres.