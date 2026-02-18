Malas noticias para los inquilinos en Los Ángeles: freno a una ley que buscaba extender protección ante desalojos

Recientemente, una propuesta en Los Ángeles que buscaba extender la protección para inquilinos ante desalojos recibió un revés. Ante el reclamo de que se aumenten los meses de atraso en el pago, una legisladora presentó una moción. Sin embargo, el pedido no fue acompañado y quedó automáticamente desestimado.

El condado de Los Ángeles rechazó extender la protección ante desalojos a tres meses de atraso

El hecho ocurrió la semana pasada en medio de una sesión de la Junta de Supervisores del condado. Allí, se discutió sobre la idea de extender el período en el que inquilinos pueden tener un retraso en sus pagos antes de que se ordene el desalojo.

La medida que fracasó en la Junta de Supervisores buscaba extender a tres meses el período de alquileres impagos antes de que un propietario pudiera ordenar el desalojo (Foto: FreeP¡CK)

Actualmente, ese umbral es de un mes. Eso quiere decir que alguien que deba un pago mensual de alquiler puede estar sujeto a que el propietario de la vivienda comience un proceso para removerlo.

En ese contexto, organizaciones de Los Ángeles reclamaron para que el tiempo base se extienda y algunos legisladores escucharon ese pedido. En medio de distintas opciones, surgió la idea de aumentar ese tiempo a tres meses, según consignó NBC.

Quien llevó esa propuesta a la acción fue la legisladora Lindsey Horvath, que presentó la moción ante la Junta de Los Ángeles. La medida elevaba el umbral a tres meses e incluía a zonas incorporadas y no incorporadas del condado.

A pesar del reclamo de muchos inquilinos, la idea finalmente no obtuvo apoyo. Dado que ningún otro legislador secundó la moción, no se avanzó en el tratamiento. Este paso que no se cumplió es estrictamente necesario para votar sobre un tema.

La idea de extender la protección ante desalojos para inquilinos a tres meses no prosperó en Los Ángeles Freepik

El hecho no pasó desapercibido y generó repudio entre muchas personas que habían concurrido a observar la sesión y estaban presentes en el recinto.

Aunque esta propuesta no se votó, sí se espera que avance otra más moderada que igualmente favorece a inquilinos.

La protección para inquilinos de Los Ángeles ante desalojos podría extenderse a dos meses

A pesar de que la iniciativa de Horvath para llevar el umbral a tres meses fracasó, un cambio menos radical podría obtener el apoyo de la Junta de Supervisores.

De acuerdo con el medio citado anteriormente, esta semana se espera la presentación de una propuesta para elevar el umbral de alquiler impago a dos meses antes de poder comenzar un proceso de desalojo.

Esta regla corresponde a un pedido de la Junta, que solicitó a los abogados redactar una ordenanza para poner en práctica el cambio.

En caso de que finalmente el documento se publique, allí se conocerán las condiciones para inquilinos en el condado.

Una mujer vive en su auto en Estados Unidos por los altos precios de los alquileres

Los valores de los alquileres en Los Ángeles están en el mínimo en cuatro años

Mientras la Junta de Supervisores discute sobre la posibilidad de extender la protección ante desalojos para inquilinos, el mercado muestra una situación inusual.

Según datos de Los Angeles Times de diciembre, el alquiler medio del área metropolitana cayó a US$2167 y el promedio del condado bajó a US$2035. Esto representa la cifra más baja en cuatro años.

Ante este panorama, expertos discuten si se trata de una tendencia que continúa o si simplemente es un fenómeno pasajero que se corregirá con nuevas subas.