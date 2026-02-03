California blinda protecciones para inquilinos con una ley: cómo frenar un desalojo incluso si no puedes pagar

De acuerdo con una ley de California que fue firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2025, inquilinos del estado que no puedan pagar sus alquileres por un atraso en beneficios del Seguro Social estarán protegidos de sufrir un desalojo. La medida aplica por un período temporal y protege al arrendatario mientras no recupere sus ingresos.

La ley de California que protege a ciertos inquilinos del desalojo

La AB 246, que obtuvo la promulgación de Newsom el 6 de octubre de 2025, fue denominada como “ley de protección de inquilinos de Seguridad Social”. De acuerdo con el texto de la norma, los protege ante desalojos por falta de pago mientras se deba a ciertas circunstancias.

Gavin Newsom firmó en octubre la ley de California que protege a inquilinos contra desalojos AP Foto/Godofredo A. Vásquez

Las protecciones y el proceso para los arrendatarios de California se explica en las siguientes claves:

Autoriza a los inquilinos de propiedades residenciales a presentar una “dificultad de Seguro Social” como defensa afirmativa en procesos de desalojo por falta de pago.

por falta de pago. La ley define a este concepto como la pérdida de ingresos provocada por una interrupción, retraso o reducción de los beneficios de Seguridad Social debido a la acción o inacción del gobierno federal .

provocada por una debido a la . Para que aplique la protección, el problema con los ingresos no puede ser culpa del inquilino , sino exclusivamente del gobierno de Estados Unidos.

, sino exclusivamente del gobierno de Estados Unidos. El inquilino debe demostrar ante el tribunal donde comenzó su proceso judicial por falta de pago que sus beneficios habituales fueron afectados y que esto le impidió pagar el alquiler adeudado.

y que esto adeudado. En caso de que el arrendatario presente las pruebas necesarias y el tribunal le dé la razón, se suspenderá el juicio por desalojo.

Sin embargo, el inquilino debe tener en cuenta que la protección y la suspensión del desalojo es temporal. La AB 246 de California le otorga este recurso, pero igualmente debe regularizar su situación.

La ley de California habilita una suspensión temporal del desalojo, pero el inquilino sigue obligado a pagar su deuda Freepik

Por cuánto tiempo la AB 246 protege del desalojo a los inquilinos de California

Con el mencionado proceso, los arrendatarios que hayan visto afectados sus ingresos por errores en el pago de sus beneficios del Seguro Social están protegidos del desalojo. La ley dispone concretamente cuáles son los plazos de este recurso.

La suspensión del proceso de desalojo estará vigente durante seis meses o dentro de los 14 días siguientes a que se restaure el pago de los beneficios. Además, el inquilino mantiene la obligación de saldar su deuda.

En ese mencionado plazo de dos semanas desde que se restablezcan sus beneficios del Seguro Social, debe abonar la totalidad de su deuda o acordar un plan de pagos con el propietario.

Una vez que vuelva a recibir beneficios del Seguro Social, el inquilino de California debe saldar su deuda o acordar un plan de pagos en 14 días Freepik

La ley de California ya está vigente y se derogará automáticamente el 20 de enero de 2029, cuando Donald Trump dejará su cargo como presidente estadounidense.

Tres ciudades de California, entre los alquileres más caros de EE.UU.

La ley de protección a inquilinos llegó en medio de un proceso en que los valores de la renta se establecieron en un valor elevado dentro del Estado Dorado. Un reporte de LendingTree analizó las 50 ciudades más grandes del país norteamericano y la evolución de los precios de los alquileres.

En lo que respecta a departamentos de tres ambientes (dos habitaciones), estas fueron las ciudades más costosas: