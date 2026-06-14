Rebelión contra Gavin Newsom en California: la ley firmada que los demócratas quieren frenar

Los demócratas del Senado de California impulsan una contrapropuesta presupuestaria para bloquear un nuevo programa de la Junta de Recursos del Aire de California respaldado por el gobernador Gavin Newsom, que otorga permisos de contaminación gratuitos a refinerías de petróleo.

Demócratas del Senado buscan bloquear el plan climático de Newsom

La bancada demócrata en la Cámara Alta rechaza los cambios normativos respaldados por Newsom, debido al fuerte impacto en las finanzas públicas.

Según Cal Matters, la presidenta del subcomité de presupuesto climático del Senado, Eloise Gómez Reyes, alega que no se efectúa el cumplimiento estricto de los acuerdos económicos previamente pactados.

El acuerdo fue apoyado por el gobernador Gavin Newsom y está previsto que entre en vigor el 1° de septiembre @CAGovernor

La propuesta, denominada “Acuerdo es Acuerdo”, busca congelar las partidas destinadas a las prioridades del gobernador si por ello se reducen los recursos comunitarios.

En ese sentido, el plan de los legisladores relegaría los fondos para el tren de alta velocidad, Cal Fire y otras prioridades de Newsom.

El senador Jesse Arreguín cuestionó los recortes en áreas sensibles como la edificación de viviendas asequibles cerca de los sistemas de transporte público. Por su parte, el legislador Scott Wiener criticó la influencia de la industria petrolera en la determinación de las políticas estatales actuales.

La iniciativa del Senado condiciona la emisión de los nuevos permisos industriales. Para ello, se deberá conseguir la certificación del Departamento de Finanzas y demostrar que la medida no afectará los programas locales de suministro de agua potable y monitoreo del aire.

Cómo funciona el programa de permisos gratuitos para refinerías respaldado por Newsom

El plan gubernamental reformó el mercado de carbono bajo el nombre de “límite e inversión” con vigencia programada hasta el año 2045.

La Junta de Recursos del Aire de California aprobó la entrega de permisos de contaminación gratuitos por hasta 4000 millones de dólares.

El programa, que entrará en vigor el 1° de septiembre, otorga estos derechos de emisión a corporaciones que asuman compromisos de inversión en energías limpias y eficiencia energética. Las refinerías de combustibles fósiles recibirán la mitad de los beneficios económicos establecidos en este nuevo esquema de descarbonización.

La propuesta impulsada por Newsom busca garantizar el cuidado ambiental, pero sin descuidar la rentabilidad del comercio Imagen compuesta

La portavoz de la junta ambiental, Lindsay Buckley, afirmó que el diseño del plan busca reducir la contaminación, pero de una manera rentable para el comercio. La funcionaria defendió las salvaguardias del programa, que obligan a las empresas a devolver los permisos si incumplen los objetivos.

Fondos climáticos, refinerías y presupuesto: la disputa que enfrenta a Newsom con el Senado

Las proyecciones de la Oficina del Analista Legislativo señalan que los ingresos anuales por subastas ambientales caerán de 4000 a US$2000 millones. Esta reducción masiva genera un estancamiento político que podría prolongarse durante todo el verano entre el Ejecutivo y el Senado.

De acuerdo con Cal Matters, la disputa afecta propuestas clave como un subsidio de US$200 millones para vehículos eléctricos presentado en enero. El Senado también rechazó un crédito fiscal para combustibles de aviación sostenibles que beneficiaría directamente a la refinería Phillips 66.

El gobernador Gavin Newsom acusa a las empresas petroleras de robo y manipulación

Los críticos del programa, como la defensora de justicia ambiental Katie Valenzuela, consideran que la medida abarca un subsidio “injustificado” para los beneficiarios. Los analistas advierten que estos cambios normativos ponen en riesgo las metas legales de reducción de emisiones fijadas para 2030.