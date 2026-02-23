en vivo
Noticias de California hoy, en vivo: Newsom analiza posible enfrentamiento con Harris en 2028 y cobertura del lunes 23 de febrero
Información al momento y reportes en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Información al momento y reportes en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
El gobernador de California habló de la posibilidad de enfrentarse a Kamala Harris en las elecciones a la presidencia de EE.UU. 2028. En una entrevista con Dana Bash de CNN comentó: “Bueno, ahora yo estoy en San Francisco y ella en Los Ángeles (...) Así que hay un poco de distancia entre nosotros. Ya sabes, el destino lo decidirá”.
Luego, Newsom completó: “Nunca me he interpuesto en su ambición, nunca. No lo he hecho. Y no creo que lo haga en el futuro”.
Gavin Newsom on possibly facing Kamala Harris in the 2028 presidential primary: "I've never gotten in the way of her ambition" pic.twitter.com/PDm8CmkR96— State of the Union (@CNNSOTU) February 22, 2026