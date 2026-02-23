LA NACION
en vivo

Noticias de California hoy, en vivo: Newsom analiza posible enfrentamiento con Harris en 2028 y cobertura del lunes 23 de febrero

Información al momento y reportes en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber

Gavin Newsom habló sobre la posibilidad de enfrentarse a Kamala Harris para las elecciones presidenciales de 2028
Gavin Newsom habló sobre la posibilidad de enfrentarse a Kamala Harris para las elecciones presidenciales de 2028Archivo

Newsom analiza un posible enfrentamiento en 2028 con Kamala Harris

El gobernador de California habló de la posibilidad de enfrentarse a Kamala Harris en las elecciones a la presidencia de EE.UU. 2028. En una entrevista con Dana Bash de CNN comentó: “Bueno, ahora yo estoy en San Francisco y ella en Los Ángeles (...) Así que hay un poco de distancia entre nosotros. Ya sabes, el destino lo decidirá”.

Luego, Newsom completó: “Nunca me he interpuesto en su ambición, nunca. No lo he hecho. Y no creo que lo haga en el futuro”.

Noticias en vivo de California

Más leídas
  1. El cumpleaños de Mahiques en la quinta vinculada a la AFA provoca pedidos de excusación y críticas al juez
    1

    El cumpleaños de Mahiques en la quinta vinculada a la AFA provoca pedidos de excusación y críticas al juez

  2. Cuál es la diferencia entre las luces bajas y las DRL
    2

    ¿Qué diferencias existen entre las luces DRL y las luces bajas, y cuándo se deben usar cada una?

  3. Era la jugadora más querida de Gran Hermano, pero una crisis nerviosa la hizo saltar el muro y abandonar la fama
    3

    Era la jugadora más querida de Gran Hermano, pero una crisis nerviosa la hizo saltar el muro y abandonar la fama

  4. Etcheverry campeón en Río: las finales que perdió y el gran salto en el ranking tras su victoria
    4

    El gran salto de Tomás Etcheverry en el ranking tras su victoria en Río de Janeiro y los nueve argentinos en el Top 100