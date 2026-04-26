Gavin Newsom, gobernador de California: “La acción climática y la fortaleza económica van de la mano”

El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que el avance en energías limpias demuestra que el crecimiento económico puede ir de la mano con la sostenibilidad ambiental. En una declaración de redes sociales, aseguró que el sistema eléctrico del estado se encuentra entre los más limpios del país.

Newsom dijo que la acción climática y la fortaleza económica de California ”van de la mano”

“Con dos tercios de nuestra energía proveniente de fuentes limpias y siendo una de las economías más grandes del mundo, California demuestra que la acción climática y la fortaleza económica van de la mano”, declaró el mandatario al destacar los avances del estado en 2025.

Newsom firmó un acuerdo con Reino Unido sobre energías limpias X @CAgovernor

En ese contexto, Newsom subrayó que, en 2025, la red eléctrica del estado operó con 100% de electricidad limpia durante un promedio de siete horas al día, un hito respaldado por datos de la Comisión de Energía de California.

Además, el sistema eléctrico del estado funcionó con energía completamente limpia en algún momento del día en más de 9 de cada 10 días del año.

Este avance forma parte de una transformación energética más amplia. De acuerdo con reportes oficiales del gobierno estatal, California ya obtiene más de dos tercios de su electricidad de fuentes limpias, incluida energía solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear. Así, logró consolidarse como una de las economías más grandes del mundo en lograr este nivel de transición energética.

El gobernador Gavin Newsom destaca los avances en enegía limpia a través de su oficina de prensa @GOVPressOffice

El crecimiento económico del estado respalda el argumento de Newsom. Según análisis citados por medios como KQED, el Producto Interno Bruto de California se duplicó entre 2000 y 2023, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron un 21%.

Más avances en materia de energía para California

Otro factor en el avance ha sido la inversión en almacenamiento de energía. California alcanzó cerca de 16,942 megavatios de capacidad en baterías, suficiente para abastecer aproximadamente 13 millones de hogares durante varias horas, según el medio citado. Esto permite aprovechar mejor la energía solar y eólica incluso cuando no hay sol o viento.

La legislación vigente establece que se debe alcanzar un sistema eléctrico 100% libre de emisiones para 2045, como parte de su estrategia climática para reducir el impacto ambiental.

Desde 2024 el plan económico de Newsom contemplaba inversiones de US$120 millones para proyectos que generen empleos de calidad, con énfasis en sectores emergentes como la energía limpia X (@CAgovernor)

Newsom cree que la transición energética en California impulsa la creación de empleos

El gobernador demócrata ha destacado que el crecimiento de las energías limpias ya se refleja en el mercado laboral. “Hay siete veces más empleos en energía limpia”, afirmó en 2024 al referirse al avance del sector frente a los combustibles fósiles, según Bakersfield Now. Desde aquel entonces subrayó que la transición energética no está desplazando oportunidades, sino generando nuevas fuentes de trabajo en todo el estado.

En esa misma línea, el gobierno de California ha informado que el estado cuenta con más de medio millón de empleos en energía limpia, consolidándose como líder nacional en este sector. Según la oficina económica estatal, esta expansión forma parte de una estrategia para seguir creando “empleos impulsados por el clima”.