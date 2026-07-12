Oficial y confirmado: el DMV lanza Mobile ID, una versión digital de la licencia de conducir en Virginia

Los habitantes de Virginia ya cuentan con una nueva alternativa para acreditar su identidad de forma digital. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) puso en marcha Virginia Mobile ID, una aplicación gratuita que permite llevar la licencia de conducir o la tarjeta de identificación estatal directamente en el teléfono celular. La iniciativa busca ofrecer una opción más práctica y segura para distintas gestiones cotidianas, aunque mantiene la obligación de portar el documento físico.

Virginia Mobile ID y licencia digital qué deben saber los residentes

El lanzamiento de Virginia Mobile ID representa un nuevo paso en la modernización de los servicios del DMV. La aplicación permite almacenar una versión digital de la licencia de conducir o de la tarjeta de identificación emitida por el estado en un teléfono inteligente, lo que ofrece una alternativa para demostrar la identidad sin necesidad de presentar el documento físico en cada ocasión.

Mobile ID En Virginia

Sin embargo, la llegada de esta herramienta no reemplaza la licencia tradicional. Las autoridades remarcan que todos los usuarios deben llevar consigo la credencial física, ya que la versión digital funciona como un complemento y no como un sustituto del documento oficial.

Según explicó el DMV de Virginia, el objetivo es que muchas verificaciones puedan realizarse directamente desde el celular, para reducir la necesidad de manipular la licencia física y permitir una experiencia más rápida para quienes deban acreditar su identidad o su edad.

De acuerdo con información publicada por 29News, la aplicación ya comenzó a estar disponible para descarga en las tiendas oficiales de dispositivos móviles y guía al usuario durante todo el proceso de configuración y verificación de identidad.

Cómo usar Virginia Mobile ID del DMV para verificar identidad y edad

Una de las principales características de Virginia Mobile ID es que permite controlar exactamente qué información se comparte en cada verificación. En lugar de entregar la licencia completa, el usuario autoriza únicamente los datos necesarios para cada situación.

Las autoridades estatales han enfatizado que la licencia digital no reemplaza al documento físico; su uso es estrictamente complementario X (@weplash)

La aplicación ofrece distintos tipos de presentación según el motivo de la consulta, entre ellos:

Verificación para viajes

Confirmación de mayoría de edad

Identificación estándar

Licencia de conducir

Aeropuertos TSA, tiendas ABC y agencias que aceptan Virginia Mobile ID

El programa comenzó con una amplia red de aceptación que seguirá en crecimiento en los próximos meses. Según el DMV de Virginia, actualmente la identificación digital puede utilizarse en diferentes organismos públicos y establecimientos privados.

Entre los principales lugares donde ya es aceptada se encuentran:

Más de 350 controles de seguridad de la TSA en todo Estados Unidos.

Seis aeropuertos principales de Virginia.

25 tiendas piloto de Virginia ABC para verificar la edad durante las compras.

Oficinas del propio DMV para iniciar determinados trámites digitales.

La Virginia State Police.

Diversas agencias policiales locales.

Comercios y organizaciones participantes.

Algunos eventos especiales.

El organismo aclara que la lista continúa en ampliación conforme más instituciones se suman al programa.

Comercios y policías locales que se suman a Virginia Mobile ID en Virginia

Además de las agencias estatales, numerosos negocios privados comenzaron a aceptar la licencia digital como documento válido de identificación.

Una de las ventajas técnicas del sistema es la privacidad selectiva: el usuario puede autorizar el intercambio único de los datos necesarios para cada situación Facebook DMV Nueva York

Entre ellos aparecen restaurantes, cervecerías artesanales, bodegas, parques acuáticos, centros deportivos, destilerías, bares, pizzerías y otros establecimientos distribuidos en ciudades como Richmond, Charlottesville, Norfolk, Virginia Beach, Vienna, Reston, Woodstock, Powhatan, Haymarket, Edinburg y Fort Monroe, entre otras localidades.

El listado oficial incluye decenas de establecimientos adheridos y continúa en constante actualización a medida que nuevas empresas incorporan la tecnología necesaria para validar la identidad mediante la aplicación.

También forman parte del programa distintos organismos policiales locales, como las oficinas del sheriff de Chesterfield, Hanover, Loudoun, New Kent y Washington County, además de departamentos de policía de Falls Church, Portsmouth, Staunton, Virginia Beach y Wytheville.