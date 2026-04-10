Crisis en Los Ángeles: la encuesta que revela la disputa interna entre Karen Bass y Nithya Raman
Un sondeo reciente midió preferencias electorales y mostró una amplia ventaja de la concejal sobre la actual alcaldesa de cara a las elecciones primarias del 2 de junio en la ciudad más populosa de California
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A menos de dos meses de los comicios, la carrera rumbo a las elecciones primarias a alcalde de Los Ángeles, California, muestran un panorama adverso para la actual mandataria local, Karen Bass. De acuerdo con una encuesta reciente, la demócrata se encuentra en desventaja frente a Nithya Raman, que obtuvo casi el doble de intención de voto.
Encuesta en Los Ángeles: Nithya Raman lidera la intención de voto frente a Karen Bass
El 2 de junio, la ciudad más populosa de California volverá a celebrar elecciones municipales. Sobre el final del mandato de Bass, que se impuso en los comicios de 2022 ante Rick Caruso, se define quién será la próxima persona a cargo de administrar el territorio.
En ese sentido, la actual alcaldesa busca la reelección y seguir en el cargo. Sin embargo, la última investigación sobre la intención de voto de los residentes parece no estar alineada con esa intención.
Los datos corresponden a una encuesta que llevó a cabo Loyola Marymount entre el 11 de febrero y el 16 de marzo. La muestra en general fue de 958 votantes registrados en todo el condado, aunque en lo que respecta a las elecciones a alcalde de la ciudad de Los Ángeles, fueron 370 electores los participantes.
Estos fueron los resultados:
- Nithya Raman: 32,5% del apoyo.
- Karen Bass: 17%.
- Rae Huang: 16,6%.
- Adam Miller: 13,4%.
- Spencer Pratt: 11,5%.
Los datos no solo muestran una desventaja para Bass en la competencia por el primer lugar, sino que la ubican cerca del tercer puesto y del resto de los principales competidores de la contienda.
Nithya Raman: la candidata que lidera la carrera por la alcaldía de Los Ángeles
A pesar de su ventaja en el último sondeo, Raman se anotó poco antes de la fecha límite para presentar las candidaturas. Relacionada por muchos con Zohran Mamdani por algunas similitudes, Raman nació en India y estudió en Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Después de graduarse, regresó a India para analizar la pobreza y los asentamientos informales en Nueva Delhi. Tras esa labor, se mudó a Los Ángeles en 2013 para trabajar en la Oficina de Administración de la Ciudad.
Algunos años después, fundó la coalición vecinal SELAH, que se dedica a brindar asistencia y recursos a personas en situación de calle. En 2020, consiguió una banca en el Concejo Municipal de Los Ángeles.
Como representante del Distrito 4 de la ciudad, Raman basó su agenda en la construcción de viviendas asequibles, la organización de ayudas para personas sin hogar y el impulso de medidas ambientales.
El anuncio oficial sobre su candidatura se conoció el 6 de febrero y ahora podría ser quien reemplace a Bass como alcaldesa de Los Ángeles a partir del próximo mandato.
Elecciones en Los Ángeles: lista completa de candidatos a la alcaldía en 2026
Además de la carrera entre Bass y Raman y el resto de los nombres mencionados, la ciudad de California tiene otros candidatos confirmados para el cargo de alcalde. Según la recopilación de Ballotpedia, estos son todos los nombres:
- Karen Bass
- Nithya Raman
- Rae Huang
- Adam Miller
- Spencer Pratt
- Bryant Acosta
- Asaad Alnajjar
- Nelson Cheng
- Tish Hymam
- Andrew Kim
- Suzy Kim
- John Logsdon
- Juanita López
- Andrej Selivra
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