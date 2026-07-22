Retención de US$867 millones a Medi-Cal: los dos gastos que Trump puso bajo sospecha en California

El gobierno de Estados Unidos implementó una retención millonaria de recursos destinados a la asistencia sanitaria en California, pertenecientes al programa de Medi-Cal. La administración federal cuestionó la legitimidad de pagos vinculados con dos tipos de servicios brindados por las autoridades estatales.

Medi-Cal en California: por qué Trump retuvo US$867 millones por sospechas de fraude

El gobierno de Donald Trump bloqueó 867 millones de dólares en fondos de Medicaid (Medi-Cal a nivel local) destinados al Estado Dorado por sospechas de irregularidades. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunció la medida en una conferencia de prensa.

El funcionario federal justificó la retención de recursos tras denunciar que existió un presunto fraude en la atención domiciliaria y la elegibilidad de inmigrantes. De acuerdo con Los Angeles Times, una cuarta parte de los fondos retenidos correspondía a la atención médica prestada a personas con un estatus migratorio insatisfactorio. Poco menos de la mitad del monto retenido estaba vinculado con servicios de atención domiciliaria.

Según comentó Kennedy, la decisión también afectó a Minnesota con cerca de US$200 millones recortados. En ese marco, declaró: “Si esos estados quieren ese dinero, necesitan proporcionar documentación de que estos pagos son legítimos”.

Por último, enfatizó: “Si el gobernador Gavin Newsom o el gobernador Tim Walz quieren que se liberen estos fondos, todo lo que tienen que hacer es proporcionar documentación básica que demuestre que estos servicios son legítimos y no fraudulentos; eso es sentido común”.

Gavin Newsom rechaza las acusaciones de fraude de Robert F. Kennedy Jr.

La Oficina del Gobernador Gavin Newsom rechazó y desmintió las acusaciones emitidas por los funcionarios de la administración central en la conferencia de prensa del martes. La autoridad estatal afirmó mediante redes sociales que el anuncio no contó con ninguna evidencia respaldatoria.

“No hubo nada ‘descubierto’ por la administración Trump esta mañana. El anuncio no presentó ninguna evidencia para las afirmaciones de que las cuentas de desinformación MAGA están intentando difundir”, escribió la Oficina del mandatario demócrata en la red social X.

En redes sociales, Gavin Newsom desmintió las acusaciones del gobierno federal Captura de pantalla @GovPressOffice

Luego, en otro posteo, el líder estatal enfatizó: “Falso. La administración Trump no presentó evidencia de fraude en la conferencia de prensa de hoy”.

Asimismo, Newsom protagonizó un cruce directo contra Donald Trump Jr. con una fuerte descalificación. El funcionario estatal citó una publicación en la que el hijo del presidente aseguró que “los republicanos están luchando contra el fraude”, a lo que el californiano respondió: “Ustedes son el fraude”.

Medi-Cal bajo revisión: los anteriores bloqueos de fondos federales a California

No es la primera vez que la administración Trump retiene o aplaza pagos en salud a California. De acuerdo con Los Angeles Times, esta medida del gobierno federal se produjo dos meses después de que el vicepresidente JD Vance anunciara el aplazamiento de US$1300 millones en pagos de Medicaid.

El recorte federal en el programa Medicaid afectó principalmente a California y Minnesota con más de US$1000 millones en total HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aquella decisión estuvo relacionada principalmente con sospechas de fraude en los servicios de cuidados paliativos y atención domiciliaria.