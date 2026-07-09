Firmada por Newsom: la ley SB 165 de California que impacta sobre Medi-Cal y los reembolsos en 2026

El esquema de financiamiento de ciertos centros de enfermería especializada de California seguirá vigente tras la aprobación de una nueva legislación que extiende reglas clave sobre reembolsos y supervisión del programa Medi-Cal. La SB 165 fue firmada por el gobernador Gavin Newsom y convertida en ley el 6 de julio de 2026.

Gavin Newsom firma la SB 165 y prorroga el financiamiento de centros de enfermería

La SB 165 fue aprobada por el gobernador Gavin Newsom el 6 de julio de 2026 y ese mismo día quedó oficialmente incorporada a los Estatutos de 2026 como el Capítulo 61. La norma tiene carácter de urgencia, por lo que entró en vigor de manera inmediata con el objetivo de evitar interrupciones en el financiamiento de los establecimientos de enfermería especializada que atienden a beneficiarios de Medi-Cal.

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Según el texto de la ley, la decisión responde a la necesidad de preservar las estructuras de financiamiento y de reembolso que sostienen el funcionamiento de estos centros y garantizar que los adultos mayores y las personas con discapacidad aún tengan acceso a servicios de atención de largo plazo.

Uno de los principales efectos de la norma consiste en extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de distintos mecanismos relacionados con el cobro de la cuota uniforme de garantía de calidad, conocida como “quality assurance fee”, un cargo aplicado a determinados centros de enfermería especializada para financiar parte del programa.

Aunque la tasa dejará de cobrarse después de esa fecha, el Estado conservará la autoridad para recaudar cualquier monto pendiente, incluidos intereses y sanciones, hasta recuperar la totalidad de los pagos adeudados. Según el texto de la SB 165, esa facultad continuará incluso después de que finalice el período ordinario de aplicación del programa.

Cómo la SB 165 cambia los reembolsos de Medi-Cal para centros de enfermería en California

La legislación también modifica diversas disposiciones del sistema de reembolsos de Medi-Cal aplicables a esos establecimientos. El objetivo declarado por la Legislatura es conservar un modelo de financiamiento que permita equilibrar el crecimiento de los costos de atención médica con la sostenibilidad fiscal del programa.

El texto recuerda que los gastos de Medi-Cal siguieron en aumento tanto por el encarecimiento general de la atención sanitaria como por el crecimiento de la cantidad de beneficiarios, especialmente durante períodos de dificultades económicas.

Aunque la tasa de calidad dejará de aplicarse tras 2027, el Estado mantiene la autoridad legal para auditar, sancionar y recuperar cualquier monto pendiente o impago @CAgovernor

Frente a ese escenario, la Legislatura sostiene que resulta necesario identificar áreas donde los niveles de reembolso puedan ajustarse dentro de los límites permitidos por la legislación federal, para evitar reducciones más drásticas en la cobertura o en los beneficios del programa.

La ley reafirma además que el Department of Health Care Services posee la experiencia técnica necesaria para definir o modificar las metodologías de reembolso, siempre que se respeten los requisitos establecidos por la legislación federal sobre Medicaid y las condiciones de participación financiera del gobierno federal.

Tarifas de Medi-Cal en 2026 y 2027 para centros de enfermería especializada

Uno de los aspectos centrales de la ley es la continuidad del esquema de cálculo de las tarifas de reembolso correspondientes a los años calendario 2026 y 2027 para los centros de enfermería especializada.

La norma distingue dos situaciones diferentes según cada establecimiento cumpla o no con determinados estándares laborales definidos por el departamento estatal:

Los establecimientos que satisfagan los estándares laborales podrán calcular sus tarifas sobre la base de los costos auditados correspondientes a la categoría de mano de obra, con incrementos de hasta un 5% para los años aplicables.

Los establecimientos que no alcancen esos estándares aún utilizarán como referencia las tarifas laborales correspondientes al año calendario 2023, también con aumentos de hasta un 5% para cada uno de los años comprendidos entre 2024 y 2027.

Para las restantes categorías de costos —como atención indirecta, administración, gastos de capital y otros pagos directos— la legislación dispone que durante 2026 y 2027 las tarifas partirán de los valores correspondientes a 2025 y podrán incrementarse en un promedio agregado del 1%.

Qué controles de salarios y personal mantiene California bajo la SB 165

La SB 165 también conserva los mecanismos de supervisión para verificar que los centros de enfermería especializada cumplan con diversas obligaciones vinculadas al uso de fondos públicos de Medi-Cal.

Entre los requisitos cuya acreditación puede solicitar el Estado figuran:

El cumplimiento de las horas mínimas de atención directa por paciente.

El respeto de la legislación sobre salario mínimo.

El cumplimiento de las normas relacionadas con el traslado de recursos destinados a salarios y beneficios laborales.

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Cuándo termina la metodología de reembolsos de Medi-Cal prevista por la SB 165

La metodología de reembolsos dejará de aplicarse después del 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, el Estado conservará la facultad de realizar todas las tareas administrativas necesarias para cerrar el programa y continuar con la implementación respecto de períodos de tarifas anteriores a esa fecha.

Las disposiciones correspondientes permanecerán vigentes hasta completar esas actividades de cierre y, en principio, serán derogadas el 1° de enero de 2029, salvo que una nueva ley prorrogue nuevamente esos plazos.

De este modo, la SB 165 no crea un sistema completamente nuevo, sino que prolonga el funcionamiento del modelo vigente para garantizar la continuidad del financiamiento de los centros de enfermería especializada.