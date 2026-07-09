Newsom firmó la ley SB 177 que protege Medi-Cal y las prestaciones de salud de millones de trabajadores

Gavin Newsom, gobernador de California, promulgó una nueva legislación que busca reforzar la sostenibilidad financiera de Medi-Cal y evitar que el costo de la cobertura médica de millones de trabajadores recaiga sobre los contribuyentes. La iniciativa apunta a las corporaciones más grandes del estado y abre el camino para que asuman una mayor responsabilidad sobre los gastos de salud de sus empleados.

Gavin Newsom promulgó la SB 177 para proteger Medi-Cal

De acuerdo con un comunicado de la oficina del gobernador, Gavin Newsom firmó la Senate Bill 177, conocida como Fair Share from Big Corporations Act, una norma impulsada por el Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal con el objetivo de proteger Medi-Cal y los servicios de salud de los que dependen millones de californianos.

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La administración estatal sostuvo que la legislación representa un paso importante para exigir que las corporaciones más grandes asuman los costos de la cobertura médica de sus trabajadores, en lugar de trasladarlos a los contribuyentes.

El gobernador sostuvo que California continuará con su respaldo a la innovación , la inversión y el desarrollo empresarial .

continuará con su respaldo a la , la y el . Newsom remarcó que las compañías con mayores ganancias también deben contribuir de manera proporcional al financiamiento de la atención médica de sus empleados.

En ese sentido, afirmó que, mientras la administración federal “da la espalda a las familias trabajadoras”, el estado opta por fortalecer el acceso a la salud y proteger a quienes sostienen la economía.

¿Qué establece la nueva ley SB 177 para California?

Según el texto de la SB 177, la legislación crea formalmente el Fair Share from Big Corporations Act, incorporándolo al Código del Seguro de Desempleo de California.

La norma ordena que el Department of Finance presente, a más tardar el 1° de marzo de 2027, una o más alternativas para responsabilizar a las corporaciones más grandes por los costos que generan los empleados inscritos en Medi-Cal.

La ley ordena al Departamento de Finanzas de California presentar, a más tardar el 1° de marzo de 2027, las alternativas concretas para responsabilizar a las empresas por los costos en Medi-Cal @CAgovernor

Entre los elementos que deberá incluir ese informe figuran:

Opciones para que las grandes empresas asuman parte del costo de los trabajadores inscritos en Medi-Cal.

Una propuesta que contemple el pago de una prima por parte de empleadores con al menos 250 trabajadores cuando no ofrezcan cobertura médica a esos empleados.

cuando no ofrezcan cobertura médica a esos empleados. Datos elaborados por organismos estatales para estimar cuántos trabajadores de las principales corporaciones utilizan Medi-Cal.

El texto legislativo necesario para implementar cada alternativa.

Un análisis de costos y del cronograma requerido para poner en marcha cada propuesta si es aprobada durante la sesión legislativa de 2027.

La ley también dispone una asignación de 10.000 dólares provenientes del Fondo General del estado para que el Department of Finance pueda desarrollar el trabajo previsto por la normativa.

Al tratarse de una medida relacionada con el presupuesto estatal, la legislación entró en vigor de manera inmediata tras su aprobación.

Medi-Cal y el impacto de los recortes federales

El texto de la ley explica que la creación de este nuevo mecanismo responde al impacto que tendrían las modificaciones federales sobre el programa Medicaid, conocido en California como Medi-Cal.

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La Legislatura señala que la Ley Pública 119-21 introdujo los mayores recortes de la historia del programa federal y que esos cambios fueron aprobados para financiar importantes reducciones impositivas destinadas a grandes corporaciones.

La medida sostiene además que algunas empresas pagan salarios lo suficientemente bajos como para que parte de su personal dependa de programas públicos de salud, lo que traslada así una parte de sus costos laborales al Estado.

Según las conclusiones incorporadas al texto legal, esta situación genera una carga para los contribuyentes y aporta al déficit estructural que enfrenta California.

Otro de los argumentos recogidos por la norma es que la mayoría de los adultos que reciben beneficios de Medicaid ya trabajan.

El documento legislativo cita datos según los cuales el 92% de esos beneficiarios tiene empleo y percibe salarios considerados insuficientes.

También menciona un informe de 2022 de la Congressional Budget Office, que concluye que los requisitos laborales, por sí solos, no suelen aumentar el empleo si no van acompañados de apoyos específicos, como servicios de cuidado infantil o transporte.