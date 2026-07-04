Últimas noticias de Medi-Cal: actualizaciones recientes y confirmaciones de Gavin Newsom en julio 2026

El gobernador Gavin Newsom anunció un acuerdo presupuestario tripartito para el ciclo 2026-27 en California. Entre otras medidas, el plan posterga recortes en beneficios médicos de migrantes y establece nuevos límites presupuestarios en Medi-Cal.

Medi-Cal: actualizaciones en la atención médica y requisitos en la elegibilidad

El plan presupuestario contempla una transición hacia un sistema de pago por servicio para dos millones de beneficiarios de Medi-Cal a partir del 1° de enero de 2027. Según Almanac News, este ajuste facilitará que el estado obtenga ahorros de 470 millones de dólares el próximo año, aunque los beneficiarios perderán acceso a servicios complementarios como gestión de casos y asistencia para la vivienda.

Los cambios en Medi-Cal que establece el nuevo presupuesto estatal de California Archivo y Unsplas

No obstante, a partir de julio de 2027, se establecerá una prueba de patrimonio más estricta para adultos mayores y personas con discapacidades. El nuevo límite para calificar será de US$21.000 para personas solas y US$31.000 para parejas, cuando los montos actuales son de US$130 mil y US$195 mil respectivamente.

El acuerdo también posterga hasta julio de 2027 otros recortes, como los beneficios dentales para inmigrantes inscritos y los reembolsos a clínicas por servicios de Medi-Cal. Finalmente, la cobertura de salud financiada por el estado para ciertos refugiados y solicitantes de asilo quedará limitada a atención de emergencia y durante el embarazo a partir de esa misma fecha.

Financiamiento para la cobertura médica privada en California

El acuerdo presupuestario incluye una partida de US$300 millones destinada a subsidiar la atención médica privada, con el objetivo de reducir los costos para los californianos de ingresos bajos y medios. De acuerdo con Almanac News, esta medida busca eliminar las primas para los residentes con menores recursos y disminuir los gastos de bolsillo de las familias de clase media.

Asimismo, el presupuesto contempla US$250 millones en subvenciones directas para hospitales públicos. Adicionalmente, se asignan hasta US$140 millones para centros hospitalarios que enfrentan una situación financiera crítica debido a la pérdida de fondos federales.

El nuevo presupuesto de California incluye US$300 millones para la atención médica privada Freepick

El estado también acordó otorgar US$200 millones a los condados para agilizar la verificación de elegibilidad en beneficios de salud y alimentación. Por otro lado, el acuerdo preserva los Servicios de Apoyo a Domicilio al desechar los recortes propuestos anteriormente, con el fin de proteger la atención de cerca de 900 mil personas de bajos ingresos.

Qué beneficios ofrece Medi-Cal en California

Medi-Cal, la versión en el Estado Dorado del programa federal Medicaid, provee un conjunto de beneficios que aseguran el acceso a servicios médicos, con el objetivo de asistir a personas de bajos o escasos recursos. Según Covered California, bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, todos sus planes incluyen diez categorías de servicios esenciales de salud:

Servicios ambulatorios.

Servicios de emergencia.

Hospitalización.

Maternidad y cuidado de recién nacidos.

Servicios de salud mental y de desórdenes por el uso de sustancias.

Medicamentos recetados.

Programas de terapia física y ocupacional.

Servicios de laboratorio.

Servicios preventivos, de bienestar y manejo de enfermedades crónicas.

Servicios para niños.

Otros sectores que abarca el acuerdo presupuestario en California

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina de Newsom, emitido el 26 de junio de 2026, el presupuesto total para 2026-27 se mantiene “en equilibrio”. En ese marco, logra un déficit cero para el presente año y el siguiente.

La gestión fiscal reserva más de US$6000 millones de ingresos previstos en una cuenta de reserva para enfrentar cualquier contingencia futura.

Medi-Cal presentó cambios en California para este año

Asimismo, además de la atención médica, el acuerdo asegura fondos para impulsar diversas áreas para el desarrollo estatal: