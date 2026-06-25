Retrocede el ICE en California: el nuevo fallo que protege a migrantes a partir de ahora

Un reciente fallo judicial en California marcó un cambio en las tácticas de control migratorio. La resolución invalida normativas que permitían detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en dependencias judiciales y restringe los tiempos de custodia en centros de tránsito.

Un juez invalida reglas del ICE sobre arrestos en tribunales

El juez P. Casey Pitts, de la Corte de Distrito del Norte del Estado Dorado, invalidó dos directrices clave implementadas durante 2025 que habían sido objeto de críticas por parte de organizaciones civiles. Según detalla el documento judicial, la primera política anulada es aquella que permitía al ICE realizar arrestos dentro o en las inmediaciones de los tribunales de inmigración.

Agentes del ICE ya no pueden realizar detenciones en tribunales de inmigración, ya sea en California o en cualquier parte del país Archivo

La segunda medida que quedó sin efecto es la exención nacional que extendía de 12 a 72 horas el límite permitido para mantener a personas en celdas de retención de corto plazo. El magistrado concluyó que las agencias federales actuaron de manera “arbitraria y caprichosa” al modificar estas reglas.

En tanto, el tribunal determinó que los organismos fallaron en proveer explicaciones razonadas para sus acciones durante el proceso de modificación de 2025. Esta falta de justificación es lo que motivó la anulación completa de ambas políticas administrativas vigentes.

Qué cambia para el ICE tras la orden sobre tribunales y celdas temporales

A partir de este fallo, la agencia pierde la capacidad de operar bajo las reglas que facilitaban las detenciones frecuentes en los juzgados de California y de todo EE.UU. La sentencia restablece el límite estricto de 12 horas en celdas de tránsito para los detenidos.

Esta decisión busca eliminar el efecto disuasivo que, según el expediente judicial, impedía a muchos migrantes asistir a sus audiencias. Antes de este fallo, los abogados de inmigración reportaron que la presencia de agentes en los pasillos judiciales generaba un “miedo” constante.

Si bien el fallo fue dictado por el juez en California, todavía no es definitivo y puede recibir una apelación por parte del gobierno federal Flickr/ICE - Flickr/ICE

La orden judicial deja sin efecto la política aplicada desde el año pasado. La agencia debe ajustar sus protocolos actuales a la nueva directriz judicial establecida por el magistrado.

Qué puede hacer el DOJ tras la orden judicial contra las reglas del ICE

El caso fue presentado originalmente el 1° de agosto de 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Norte de California. También participaron el Centro de Recursos Centroamericanos y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía.

Aunque el gobierno estadounidense criticó la decisión, el fallo se mantiene vigente mientras las autoridades evalúan una posible apelación. En ese marco, las organizaciones que representan a los demandantes esperan la decisión final del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre el proceso.

Los consejos de un abogado migratorio sobre qué hacer ante la presencia del ICE durante el Mundial

Mientras tanto, abogados especializados recomiendan a los migrantes consultar su situación específica con representantes legales antes de presentarse a cualquier comparecencia. Esta recomendación busca asegurar que los clientes comprendan el alcance de la orden judicial según su ubicación.

Las interpretaciones previas, como un fallo distinto emitido en Nueva York, solo limitaban los arrestos en edificios específicos de Manhattan. La actual resolución extiende la protección a todos los tribunales del país de forma uniforme. La sentencia refuerza la intención de mantener los tribunales como espacios seguros para el debido proceso legal.