Un extraño brillo apareció el pasado jueves por la noche en las aguas frente a la costa de la ciudad californiana de Huntington Beach, a unos 2,4 kilómetros de la orilla, y llamó la atención de las autoridades, que comenzaron investigar su peligrosidad. Luego de cuatro días de análisis, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó este lunes la causa de esa curiosa luminosidad que se extendía a lo largo de cuatro kilómetros.

El extraño brillo en la costa de California se debió a una fuga natural en el fondo del océano Guardia Costera de Estados Unidos

En un principio, la estética hacía pensar que se trataba de un derrame de petróleo. Sin embargo, ninguna de las plataformas petroleras que operan en altamar ni tampoco barcos que hayan pasado por esa zona informaron respecto de una fuga. “Haremos todo lo posible para descubrir qué es esto porque no lo sabemos. Por lo que sabemos, no es un derrame”, explicó el pasado viernes el suboficial Richard Brahm. Finalmente, descubrieron de qué se trata.

Los resultados de la investigación sobre el extraño brillo en la costa de Huntington Beach

Tal como se suponía desde un comienzo, ese brillo es petróleo. Sin embargo, no fue consecuencia de un derrame por un error humano, sino que emergió desde una filtración natural en el fondo del océano, que aún no pudo ser localizada. En ese sentido, las pruebas realizadas en el Laboratorio de Química del Petróleo de CDFW-OSPR determinaron que no es un producto refinado como la gasolina o el diésel.

“Los resultados preliminares de laboratorio indican que las muestras de petróleo analizadas en este incidente son más características de petróleo recién producido que de petróleo muy erosionado, lo que se asocia con filtraciones naturales típicas. Los resultados de laboratorio tampoco coincidieron con las muestras archivadas de plataformas petroleras de la zona”, explicó la Guardia Costera en un comunicado oficial.

Equipos de limpieza ayudaron a eliminar restos de petróleo del agua y la playa en Huntington Beach X @USCGSoCal

En tanto, los equipos de limpieza recuperaron alrededor de 322 litros de petróleo del agua y unos 476 kilos de desechos aceitosos y bolas de alquitrán de la costa. Aunque quedan algunos restos en la playa, no son suficientes como para justificar su cierre. Según las autoridades, no hay ninguna amenaza para la salud. Sin embargo, instaron a las personas a “evitar el contacto con bolas de alquitrán a lo largo de la costa”.

Tampoco hay riesgos asociados con el consumo de pescado, aunque la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de California desaconsejó pescar en zonas con brillo visible en el agua.

Piden a las personas que eviten las bolas de alquitrán en la playa de Huntington Beach X @SupervisorFoley

“Esta operación subraya la importancia de la preparación, la colaboración y la dedicación compartida para preservar la belleza natural y la salud de nuestro medio ambiente. Al concluir esta respuesta, permanecemos vigilantes y preparados para responder a incidentes futuros y asegurar la protección de nuestra marina y recursos costeros para las generaciones venideras”, concluyó el capitán Ryan Manning, coordinador federal del operativo.

El devastador derrame de petróleo que sufrió Huntington Beach en 2021

La ciudad de Huntington Beach está mejor preparada para estas situaciones tras el devastador derrame de petróleo que afrontó el 3 de octubre de 2021 y que obligó a cerrar las playas. “Creo que se ha manejado mucho mejor en el sentido de detección temprana, respuesta rápida y contención inmediata. Todos los centros de operaciones relacionados con emergencias trabajaron juntos”, destacó la supervisora del condado de Orange, Katrina Foley.

Más de dos años después de ese accidente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) determinó que las anclas de dos buques de carga golpearon un oleoducto y que la empresa no siguió los protocolos correspondientes para tratar ese tipo de incidentes.

