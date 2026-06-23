San Francisco y Alameda suben el salario mínimo: de cuánto será desde el 1° de julio de 2026

Desde el 1° de julio, algunos trabajadores en California cobrarán más por hora en ciudades con reglas salariales propias. El aumento alcanzará a San Francisco y Alameda, que se ubicarán por encima del piso estatal de US$16,90 vigente en el estado desde comienzos de año.

¿Cuánto sube el salario mínimo en San Francisco y Alameda?

De acuerdo con el informe del UC Berkeley Labor Center, San Francisco y Alameda tendrán nuevos valores de salario mínimo desde el 1° de julio. En San Francisco, la tarifa pasará de US$19,18 a US$19,61 por hora. Con ese monto, quedará entre las ciudades con los pisos salariales más altos del estado. En Alameda, el aumento llevará el salario mínimo de US$17,46 a US$17,76 por hora.

En San Francisco, la tarifa por hora subirá a US$19,61, uno de los valores más altos entre las ciudades del estado Magnific

Las ciudades donde sube el salario mínimo desde julio

Además de San Francisco y Alameda, otras ciudades y áreas no incorporadas de California tendrán nuevos valores por hora de trabajo desde el 1° de julio. Los aumentos informados para esa fecha son:

Emeryville : US$20,34.

: US$20,34. Berkeley : US$19,61.

: US$19,61. Pasadena : US$18,57.

: US$18,57. Milpitas : US$18,50.

: US$18,50. Los Angeles County no incorporado : US$18,47.

: US$18,47. Santa Monica : US$18,47.

: US$18,47. Los Ángeles: US$18,42.

US$18,42. Fremont : US$18,05.

: US$18,05. Malibu: US$17,91.

El salario mínimo estatal en California es de US$16,90 por hora desde el 1° de enero. Sin embargo, cuando una ciudad o un condado fija una tarifa superior, el empleador debe aplicar el estándar más estricto: la mayor cantidad para el trabajador. Por eso, si una jurisdicción local establece un piso mayor al estatal o federal, corresponde pagar la tarifa local.

Alameda también tendrá un ajuste local: el salario mínimo pasará a US$17,76 por hora desde julio Magnific

¿Qué reglas aplican para trabajadores y empleadores con el salario mínimo?

La Oficina del Comisionado Laboral señala que la mayoría de los empleados en California debe recibir al menos el salario mínimo por hora, con algunas excepciones. Entre los casos mencionados figuran:

Vendedores externos.

Personas que sean padre, madre, cónyuge o hijo del empleador.

Aprendices registrados regularmente ante la División Estatal de Estándares de Aprendizaje.

También existe una excepción para trabajadores en etapa de aprendizaje sin experiencia similar o relacionada. En esos casos, pueden recibir al menos el 85% del salario mínimo durante sus primeras 160 horas de empleo.

El salario mínimo no puede ser renunciado por acuerdo entre empleador y trabajador, incluidos los convenios colectivos. La regla también rige sin distinción entre adultos y menores de edad, y las propinas no pueden usarse como crédito para cubrir la obligación de pagar el mínimo por hora.

¿Qué puede hacer un trabajador si su empleador toma represalias por preguntar por el salario mínimo?

Un trabajador puede tener derecho a protección si su empleador lo discrimina o toma represalias por preguntar por el salario mínimo, presentar una queja o advertir que podría hacerlo. Ese recurso también está disponible para exempleados y solicitantes de empleo, en casos vinculados con represalias, discriminación, incumplimiento de la Ley de Igualdad Salarial o falta de transparencia salarial.

El reclamo debe presentarse dentro del plazo de un año desde el acto denunciado, salvo excepciones específicas. En California, las leyes laborales protegen a todos los trabajadores. La oficina no pregunta por el estatus migratorio, no lo reporta a otras agencias y no exige número de Seguro Social ni identificación con foto para iniciar el trámite.