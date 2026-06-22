La réplica de Mamdani en California: San Francisco impulsa un plan para bajar el precio de los alimentos

Las autoridades de San Francisco impulsaron el proyecto Affordable Groceries Act, una iniciativa para combatir la inseguridad alimentaria. El plan busca gravar a grandes cadenas de supermercados y farmacias que mantienen locales vacíos, además de crear incentivos para que nuevos comercios ocupen esos espacios en vecindarios desatendidos.

Mecanismos del plan contra las “tiendas zombi” en San Francisco: cómo funciona

La propuesta, impulsada por el supervisor Bilal Mahmood, introduce un impuesto sobre los espacios comerciales que permanecen cerrados por grandes minoristas.

El proyecto legislativo busca impedir que grandes cadenas mantengan algunos de sus locales cerrados o abandonados en San Francisco Walmart

Según KQED, el objetivo es desincentivar que empresas como Safeway o Walgreens conserven contratos de arrendamiento sobre locales sin operar, una práctica que, según sus impulsores, limita la llegada de nuevos competidores.

El impulsor de la iniciativa considera que esto es una práctica que limita el acceso a productos frescos para los residentes. En ese marco, el plan contempla dos ejes principales: la aplicación de este gravamen y la creación de un programa de estímulo para nuevas aperturas.

Las medidas incluyen créditos fiscales y permisos simplificados para facilitar que nuevos supermercados ocupen los espacios recuperados. La iniciativa podría aparecer en la boleta electoral de noviembre para que su aprobación quede en manos de los ciudadanos.

Fondos para acceder a productos saludables en San Francisco

Los recursos recaudados con el impuesto a la vacancia podrían destinarse a un fondo de alimentos asequibles, que también aceptaría donaciones privadas si las medidas avanzan.

Una de las ideas, inspirada parcialmente en el plan impulsado por Zohran Mamdani en Nueva York, es que la ciudad pueda comprar inmuebles vacíos y alquilarlos por debajo del precio de mercado a comercios que vendan alimentos a menor costo.

Al reducir los precios de los alquileres, la iniciativa en San Francisco permitiría que los locales vendan sus productos más baratos (Fuente: iStock - BravissimoS)

Asimismo, el fondo potenciaría proyectos orientados a la seguridad alimentaria en distritos con acceso limitado, como Tenderloin, Mission y Bayview.

El supervisor Mahmood enfatizó que este capital resulta crucial para reducir una “brecha de desigualdad” que sufren cerca de 110 mil usuarios de CalFresh.

Programas similares que ya se aplicaron en San Francisco

El programa también se inspiró en iniciativas previas como Healthy Retail SF, que permitió convertir licorerías tradicionales en mercados de productos frescos entre 2017 y 2021. Negocios como Dalda’s Community Market, dirigido por Satwinder Multani en el barrio Tenderloin, fueron beneficiados por ese programa.

Multani destacó que, a pesar de los desafíos iniciales en la transición, la tienda satisface actualmente una necesidad vital y reporta un aumento significativo en sus ventas. “Nos tomó un tiempo, pero ahora creo que nos va mucho mejor que cuando teníamos el local más pequeño. Veo a más familias comprando aquí”, explicó.

El anuncio de Mamdani sobre su plan de alimentos baratos en Nueva York

El proyecto obtuvo el respaldo inicial de organizaciones de justicia alimentaria y sindicatos del sector. Defensores como Andie Sobrepeña, de Farming Hope, consideraron esta ley como un “avance necesario” para transformar el sistema alimentario en San Francisco.

La Junta de Supervisores someterá el plan a votación en julio. Si avanza, la iniciativa podría aparecer en la boleta electoral del 3 de noviembre para que los votantes definan su aprobación.