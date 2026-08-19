Se acaba el tiempo: abren listas de espera para viviendas públicas hasta el 16 de septiembre en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles abrió una nueva instancia de inscripción para hogares que buscan acceder al programa de vivienda pública, pero el período para anotarse tiene una fecha límite concreta y, en algunos complejos, podría terminar antes. La Los Angeles County Development Authority (Lacda, por sus siglas en inglés) habilitó registros para 16 listas de espera vinculadas a distintos sitios, con opciones destinadas tanto a personas mayores como a hogares de ocupación general.

Vivienda pública en Los Ángeles: fecha límite para anotarse en las listas de espera de Lacda

Según el comunicado difundido por Lacda el 17 de agosto, el Programa de Vivienda Pública comenzó a recibir inscripciones para 16 listas de espera específicas por sitio, conocidas como Site-Based Waiting Lists.

El periodo de registro permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre de 2026 a las 17 (hora local) Business Insider / Unsplash

Diez de estas listas corresponden a propiedades destinadas a personas mayores, mientras que las seis restantes están dirigidas a ocupación general. La convocatoria ya está vigente y permite que los interesados se incorporen a una o varias listas según sus necesidades. Sin embargo, existen condiciones diferentes según el complejo elegido.

El plazo general para registrarse se extenderá hasta el 16 de septiembre de 2026 a las 17hs local. Esto significa que los interesados cuentan con un período limitado para presentar su solicitud y elegir uno o más de los complejos incluidos en la convocatoria.

La autoridad de vivienda también estableció una condición adicional para determinados sitios pequeños. En esos casos, la inscripción podría finalizar antes de la fecha límite general si se alcanzan 1000 solicitudes.

El registro puede realizarse por internet a través del sistema habilitado por la Lacda o mediante una llamada telefónica al (626) 586-1522. La información oficial también señala que los interesados pueden consultar datos adicionales sobre las propiedades, como sus direcciones, el tamaño de las habitaciones y los servicios disponibles.

Registrarse no garantiza una vivienda de inmediato: los solicitantes serán seleccionados según preferencias de admisión y, luego, por orden de fecha y hora de registro.

Lacda en Los Ángeles: las 10 propiedades de vivienda pública para mayores de 62 años

De las 16 listas habilitadas, diez corresponden a propiedades designadas para hogares de personas mayores. Estas alternativas se encuentran distribuidas en diferentes localidades del condado y reúnen unidades de distintos tamaños.

Del total de opciones, diez están destinadas a hogares de personas mayores y las seis restantes corresponden a ocupación general Unsplash

La información oficial de Los Angeles County Development Authority identifica las siguientes propiedades y cantidades de unidades:

Carmelitos Senior , con 155 unidades, ubicada en Long Beach.

, con 155 unidades, ubicada en Long Beach. Rosas/Herbert Senior , con 150 unidades, en East Los Angeles.

, con 150 unidades, en East Los Angeles. Palm Senior , con 127 unidades, en West Hollywood.

, con 127 unidades, en West Hollywood. West Knoll Senior , con 136 unidades, también en West Hollywood.

, con 136 unidades, también en West Hollywood. Marina Manor Senior , con 183 unidades, en Marina del Rey.

, con 183 unidades, en Marina del Rey. Foothill Villa Senior , con 62 unidades, en La Crescenta.

, con 62 unidades, en La Crescenta. Orchard Arms Senior , con 183 unidades, en Valencia.

, con 183 unidades, en Valencia. Francisquito Villa Senior , con 89 unidades, en La Puente.

, con 89 unidades, en La Puente. Whittier Manor Senior , con 49 unidades, en Whittier.

, con 49 unidades, en Whittier. South Bay Gardens Senior, con 100 unidades, en South Los Angeles.

Dentro de este grupo hay cuatro propiedades identificadas como sitios pequeños: Foothill Villa Senior, Francisquito Villa Senior, Whittier Manor Senior y South Bay Gardens Senior. Por esa característica, sus respectivas listas están sujetas al límite de 1000 solicitudes y podrían cerrarse antes del vencimiento general si alcanzan ese número de registros.

Se considera un hogar de personas mayores aquel cuyo jefe de familia, cojefe, cónyuge o único integrante tenga al menos 62 años. También pueden formar parte de este tipo de hogar dos o más personas de esa edad o más que vivan juntas.

Vivienda pública en Los Ángeles: las seis listas de espera de ocupación general abiertas en 2026

Además de las opciones destinadas a personas mayores, el programa abrió seis listas correspondientes a propiedades de ocupación general. Estas están distribuidas entre distintas comunidades del condado y presentan una cantidad de unidades que va desde 40 hasta 558.

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La Lacda detalló que las seis propiedades incluidas son:

Carmelitos Family , con 558 unidades, en Long Beach.

, con 558 unidades, en Long Beach. Harbor Hills Family , con 301 unidades, en Lomita.

, con 301 unidades, en Lomita. East County Family , con 433 unidades, en East Los Angeles.

, con 433 unidades, en East Los Angeles. Santa Monica Family , con 41 unidades, en Santa Monica.

, con 41 unidades, en Santa Monica. Quartz Hill Family , con 40 unidades, en Quartz Hill.

, con 40 unidades, en Quartz Hill. South Scattered Sites, con 309 unidades, en South Los Angeles.

Dos de estos complejos aparecen identificados como sitios pequeños: Santa Monica Family y Quartz Hill Family. Para ellos rige la posibilidad de que el registro se cierre anticipadamente al alcanzar 1000 solicitudes.