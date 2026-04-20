Convertirán hoteles en viviendas asequibles para migrantes: los 10 nuevos proyectos en Los Ángeles
La agencia Lacahsa aprobó más de 100 millones de dólares financiados en parte por la Medida A; entre los proyectos de California figura Casa de Mariachi en Boyle Heights y dos edificios en Hollywood
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En Los Ángeles, California, se consolida un programa para transformar el manejo de inmuebles asequibles en la ciudad. Se trata de la Agencia de Soluciones de Vivienda Asequible del Condado de Los Ángeles (Lacahsa, por sus siglas en inglés), una iniciativa cuya misión es “hacer viviendas accesibles”.
Qué se sabe del Lacahsa, el programa que prevé la construcción de viviendas en LA
Lacahsa es una agencia regional creada para “afrontar la crisis de vivienda en Los Ángeles”, según consignó su sitio web. Fue fundada en 2022 por la legislación estatal de California y cuenta con tres objetivos claves:
- Incremento de la oferta de vivienda en la ciudad
- Proteger los domicilios asequibles existentes
- Prevenir la falta de inmuebles
“Buscamos ser el mayor programa independiente de inversión de impacto social, al aprovechar soluciones innovadoras, herramientas y capacidad de emisión de bonos para aumentar la vivienda asequible para los angelinos”, destaca el sitio web del programa.
Sus recursos provienen de la combinación de fuentes públicas, filantrópicas y privadas. Entre estos fondos se encuentra la Medida A del Condado de Los Ángeles, un impuesto sobre las ventas de medio centavo aprobado por los votantes para combatir la falta de moradas.
Últimos proyectos de la Lacahsa en Los Ángeles
En los últimos meses, Lacahsa ha consolidado sus fondos. De acuerdo con Urbanize, la agencia aprobó más de US$100 millones de ingresos para construir más de 500 viviendas en toda la región.
Los ingresos, que provienen en parte de la Medida A, se destinan a diez proyectos de los cuales la mayoría se encuentran dentro de la ciudad de Los Ángeles. Algunos de estos son:
Casa de Mariachi
El proyecto recibió US$1 millón en fondos para su fase de desarrollo. Fue propuesto por la Coalición para el Desarrollo Comunitario Responsable (CRCD), quienes prevén utilizar el préstamo para la construcción de nuevas viviendas asequibles en 131-135 S. Boyle Avenue, en Boyle Heights.
Proyecto Yolanda
La propuesta contempla la obra de un edificio de poca altura con 80 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios. El coste estimado del proyecto es de US$69.4 millones y la Lacahsa concedió un préstamo de predesarrollo de US$1 millón.
Apartamentos Fountain
La construcción está a cargo de TPC Homes y estará ubicada en el número 6575 de Fountain Avenue en Hollywood. Se prevé la creación de un edificio de cinco plantas con 37 departamentos estilo estudio y de una habitación.
Conversión de hoteles a viviendas asequibles: los otros dos proyectos del programa
La agencia también cuenta con otros siete proyectos restantes que implican la conversión de edificios u hoteles existentes a precio de mercado en viviendas asequibles. Entre estos se encuentran:
- 19200 Harborgate de Bold Communities: la conversión de un hotel en Harbor Gateway en 122 viviendas.
- 24940 Pico Canyon de Bold Communities: la conversión de un hotel en Stevenson Ranch en 104 viviendas.
- Calle 36 y Broadway: rehabilitación de un edificio de apartamentos existente de 27 unidades por parte de Little Tokyo Service Center.
- Apartamentos de Drew Street: conversión, a cargo de Self-Help Ventures Fund, de los edificios de apartamentos existentes en 3407 y 3411 Drew Street en Glassell Park en 31 viviendas asequibles.
- Apartamentos Sierra Vista: un segundo proyecto de TPC Homes transformaría un edificio existente en 5407 Sierra Vista Avenue en Hollywood en 30 viviendas asequibles.
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