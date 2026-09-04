Se viene un fin de semana con lluvias y riesgo de inundaciones para el Labor Day en California

El fin de semana del Labor Day llega a California con una situación meteorológica marcada por la humedad, el oleaje y la evolución de un huracán. El fenómeno, aunque no tiene previsto impactar directamente sobre la costa, puede contribuir a un escenario de lluvias intensas e inundaciones.

El cambio del pronóstico sobre el huracán Marie en California

El panorama planteado el martes por Los Angeles Times era considerablemente más abierto. En su análisis del 1° de septiembre, el medio señalaba que la entonces tormenta tropical Marie, ubicada al sur de la península de Baja California, podía eventualmente desplazarse hacia el suroeste de la costa californiana o tomar una trayectoria hacia el sur del estado.

Satélite de la NOAA con los huracanes cerca de California

Esa incertidumbre llevó a los especialistas a analizar distintos escenarios, incluido uno en el que los restos del sistema aportaran una importante cantidad de humedad a la región.

Sin embargo, la situación actual es diferente. En su análisis de la madrugada del viernes 4 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Marie ya es un huracán y que se desplaza hacia el oeste-noroeste: el sistema permanecerá mar adentro en el Pacífico oriental durante el período previsto.

El organismo pronosticó que Marie continuará su fortalecimiento durante las próximas horas, hasta alcanzar vientos máximos de 90 nudos, equivalentes a 105 millas por hora (169 km/h), antes de comenzar un proceso de debilitamiento.

La trayectoria oficial actual resulta clave para descartar el escenario más extremo planteado a comienzos de la semana: un impacto directo de un huracán sobre el sur de California. Según el NHC, durante los próximos días el ciclón girará gradualmente hacia el noroeste y se alejará de la costa.

Riesgo de lluvias y tormentas para California antes del Labor Day

Que Marie no tenga previsto tocar tierra en California no significa que el episodio meteorológico no genere efectos. El análisis publicado por Los Angeles Times advertía que el principal problema para el sur del estado no necesariamente sería el viento de un ciclón tropical, sino los niveles de humedad y la interacción con las condiciones locales.

El medio citó al científico climático Daniel Swain, quien explicó que incluso un sistema tropical debilitado podría generar condiciones capaces de producir lluvias y tormentas. El escenario de mayor impacto considerado entonces consistía en una tormenta tropical en proceso de disipación que llegara a aportar abundante humedad, precipitaciones intensas y actividad convectiva al sur de California durante el fin de semana.

En su análisis del viernes 4 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes indicó que Marie se desplaza hacia el oeste-noroeste tras fortalecerse levemente NHC

California tendrá lluvias desde el sábado y el mayor riesgo estará en Los Ángeles

La actualización publicada este viernes 4 de septiembre por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Los Ángeles/Oxnard eleva la certeza sobre la llegada de precipitaciones durante el fin de semana.

Los especialistas prevén que el huracán alcance vientos máximos de 105 millas por hora (169 km/h) antes de iniciar un proceso gradual de debilitamiento NHC

Según el organismo, el ciclón Marie permanecerá muy lejos de la costa del sur de California, pero su humedad interactuará con una vaguada persistente cerca de la costa oeste y con una corriente en chorro inusualmente activa para esta época del año. El resultado más probable será la aparición de lluvias entre el sábado por la noche y, con mayor intensidad, durante el domingo.

El NWS Los Ángeles/Oxnard estima actualmente una probabilidad de entre 50% y 80% de lluvias para el condado de Los Ángeles, mientras que las posibilidades disminuyen al 20%-50% en los condados de Ventura y Santa Bárbara y a menos del 20% en el condado de San Luis Obispo.

Aunque la mayor parte de las precipitaciones sería de intensidad ligera a moderada, existe un riesgo específico de episodios más fuertes. El NWS calcula en un 5% la posibilidad de lluvias excesivas capaces de generar inundaciones menores, principalmente debido a chaparrones o tormentas más intensas que podrían desarrollarse sobre las zonas montañosas del condado de Los Ángeles y áreas urbanas.

La probabilidad de tormentas o núcleos convectivos más fuertes se ubica entre 5% y 15%.

El mayor peligro para California estará en las playas y las corrientes de resaca

El otro gran foco de preocupación durante el Labor Day estará en la costa. El NWS señala la posibilidad de olas grandes y corrientes de resaca potencialmente mortales durante el fin de semana festivo, con el mayor impacto previsto sobre las playas orientadas hacia el sur.

El organismo recomienda especialmente precaución a quienes ingresen al océano y señala la conveniencia de nadar cerca de un guardavidas.