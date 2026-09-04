Taxis aéreos en Los Ángeles se destacarán durante los Juegos Olímpicos 2028 en California

Los Juegos Olímpicos 2028 en California podrían sumar una alternativa de movilidad que busca reducir los tiempos de traslado por Los Ángeles: los taxis aéreos eléctricos. La compañía Archer Aviation y AEG anunciaron un acuerdo para desarrollar un vertipuerto en L.A. LIVE, uno de los principales polos deportivos y de entretenimiento del centro de la ciudad.

Taxis aéreos en Los Ángeles: cómo será el vertipuerto que Archer proyecta en L.A. LIVE

El acuerdo contempla el desarrollo del primer vertipuerto anunciado en el centro de Los Ángeles, dentro de L.A. LIVE, un complejo deportivo y de entretenimiento de cuatro millones de pies cuadrados.

Los Angeles Tendría Taxis Aéreos En 2028

La instalación estará destinada a las operaciones de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como taxis aéreos y tendrá a Archer como proveedor exclusivo de este servicio para el distrito.

Según el comunicado conjunto difundido por AEG y Archer el 24 de agosto de 2026, el emplazamiento permitirá conectar L.A. LIVE con otros puntos de la ciudad mediante la aeronave Midnight, diseñada específicamente para desplazamientos urbanos de punto a punto.

L.A. LIVE se encuentra junto al Crypto.com Arena, sede oficial de los Los Angeles Lakers, LA Kings y Los Angeles Sparks, además de estar próximo al Centro de Convenciones de Los Ángeles. También reúne espacios para conciertos, espectáculos, restaurantes, hoteles y otros servicios que reciben millones de visitantes cada año.

Nick Baker, presidente y director de operaciones de AEG Global Partnerships, afirmó: “Estamos encantados de llevar adelante esta iniciativa con Archer para mejorar la experiencia de los aficionados durante los grandes eventos deportivos y de entretenimiento en vivo que organizamos”.

La red de taxis aéreos que Archer proyecta desplegar en Los Ángeles rumbo a LA28

El vertipuerto de L.A. LIVE no constituye un proyecto aislado. Forma parte de una red de taxis aéreos que Archer planea desarrollar en Los Ángeles, con diferentes puntos de conexión dentro del área metropolitana.

El objetivo anunciado por la empresa es que los desplazamientos entre determinados sectores de la ciudad puedan realizarse en aproximadamente diez a 20 minutos.

La propuesta apunta especialmente a recorridos que actualmente pueden requerir una hora o más por tierra. De concretarse los planes, Midnight permitiría transformar esos trayectos en vuelos eléctricos de corta duración, con la utilización de instalaciones especialmente preparadas para el despegue y aterrizaje vertical.

L.A. LIVE es un distrito de cuatro millones de pies cuadrados situado junto al Crypto.com Arena y el Centro de Convenciones de Los Ángeles Captura X de Archer

La red proyectada por Archer ya contempla otros puntos estratégicos. Entre ellos figuran SoFi Stadium, la Universidad del Sur de California y Hollywood Burbank. La compañía también adquirió recientemente el aeropuerto de Hawthorne, que está previsto como centro operativo de su futura red aérea en la región.

Archer y AEG avanzan con el vertipuerto de L.A. LIVE: qué falta definir

Antes de avanzar hacia la construcción y puesta en funcionamiento del vertipuerto, AEG y Archer ya completaron un estudio inicial de viabilidad para el emplazamiento de L.A. LIVE. El análisis incluyó diferentes aspectos vinculados con el uso del terreno, el espacio aéreo, la disponibilidad de energía y el impacto sobre la comunidad.

La siguiente etapa del proyecto se centra en definir el enfoque operativo y la experiencia de los pasajeros. Las dos compañías trabajan sobre esos aspectos mientras avanzan hacia el objetivo de convertir el lugar en el primer vertipuerto del centro de Los Ángeles.

La instalación también está proyectada para incorporar cargadores eléctricos de BETA Technologies, en el marco del consorcio ACES anunciado recientemente por las empresas. Esta iniciativa busca establecer una base de carga estandarizada que permita ampliar las operaciones de taxis aéreos alrededor de grandes áreas metropolitanas.

Así Son Los Taxis Aéreos Que Podrían Utilizar En Los Angeles

LA28: por qué el centro de Los Ángeles será clave para el plan de taxis aéreos

La preparación para los JJOO 2028 en California es uno de los principales motivos detrás de la expansión de esta red. Archer fue designada como Proveedor Oficial de Taxis Aéreos de LA28 y de Team USA, por lo que el proyecto de L.A. LIVE se integra a los preparativos de movilidad vinculados con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El centro de Los Ángeles tendrá un papel destacado durante el evento. La denominada zona DTLA, correspondiente al centro de la ciudad, albergará competencias de 18 disciplinas olímpicas y paralímpicas. Por esa razón, las compañías consideran que la incorporación de un vertipuerto en L.A. LIVE puede convertir al área en una muestra de las posibilidades de la movilidad aérea urbana.