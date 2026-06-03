Tom Steyer, el millonario que no logró su entrada a la carrera electoral para reemplazar a Gavin Newsom en California

A pesar de una inversión millonaria y un importante despliegue de campaña, Tom Steyer no avanzó en las elecciones primarias de California del 2 de junio. El demócrata, que presentó su postulación para gobernador del estado, resultó en tercer lugar, antecedido por Steve Hilton (republicano) y Xavier Becerra (demócrata), quienes se medirán en las urnas en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre de 2026.

De Wall Street al escenario político de California

La fortuna de Steyer se originó en el mundo de las inversiones. Durante más de dos décadas dirigió Farallon Capital, una firma que le permitió acumular un patrimonio estimado en US$2000 millones, según Forbes.

Steyer construyó un patrimonio estimado en US$2000 millones tras dirigir durante 26 años el fondo de inversión Farallon Capital Facebook Tom Steyer

En 2012 decidió desprenderse de la compañía para concentrarse en actividades públicas. Desde entonces impulsó proyectos relacionados con la participación electoral y el desarrollo de políticas energéticas.

En 2020, figuró en la interna presidencial demócrata y colaboró con la administración de Gavin Newsom en iniciativas destinadas a la recuperación económica y laboral posterior a la pandemia.

“Me presento como candidato a gobernador porque creo en una idea no muy radical: que California debería trabajar para la gente trabajadora. Tu voto no es para mí. Tu voto es para una California mejor", dijo el empresario en un video de campaña.

Qué propuso Tom Steyer para California

Uno de los ejes centrales de Steyer para la gobernación fue la gestión del costo de vida en California. Su plataforma planteaba medidas destinadas a incrementar la oferta habitacional mediante un programa de construcción de viviendas accesibles a gran escala.

“Podemos demostrarles que un sistema de pagador único es posible, que la propiedad de una vivienda es alcanzable y que el poder monopólico de las grandes empresas no es inevitable”, aseguró. “Podemos cerrar las lagunas fiscales de las empresas para financiar nuestras escuelas y la sanidad”, agregó.

En materia de servicios públicos, propuso modificar la estructura de sectores que considera concentrados para avanzar hacia una reducción de las tarifas eléctricas que pagan los usuarios. En ese sentido, también impulsó cambios en la política tributaria.

Entre sus iniciativas figuró la eliminación de mecanismos fiscales que, según sostuvo, permiten a determinadas empresas reducir sus obligaciones impositivas, con el objetivo de destinar mayores recursos a programas públicos.

Educación, salud y financiamiento político

De acuerdo con su sitio web oficial, Steyer planteó ampliar la inversión estatal en educación y fortalecer los sistemas de salud mediante fondos provenientes de una mayor recaudación corporativa. Dentro de ese esquema, respaldó un modelo de cobertura sanitaria de alcance universal.

Otra de sus propuestas apuntó al financiamiento de las campañas electorales. El empresario buscaba restringir la participación de comités de acción política (conocidos como PACs, en inglés) financiados por intereses corporativos en las elecciones estatales.

La campaña también incorporó medidas relacionadas con la competencia económica. Entre ellas, la revisión del poder de mercado de grandes compañías en sectores considerados estratégicos para los consumidores.

Su plataforma electoral se centra en combatir el poder corporativo, reducir el alto costo de la vivienda y mejorar el financiamiento de la educación pública Facebook Tom Steyer

Medioambiente y elección abierta en California

Las políticas climáticas ocuparon un lugar destacado en su programa. Steyer sostuvo que los costos derivados de la contaminación debían recaer sobre las empresas responsables y no trasladarse directamente a los ciudadanos mediante aumentos en los precios de la energía o los combustibles.

Su vínculo con la agenda ambiental se remonta a la creación de organizaciones orientadas a promover energías limpias y a incentivar la participación electoral de los votantes más jóvenes. Además, junto a su esposa, Kat Taylor, financió proyectos académicos relacionados con la investigación energética.

La elección general del 3 de noviembre entre Steve Hilton y Xavier Becerra define al sucesor de Gavin Newsom, quien se encuentra imposibilitado de buscar un tercer mandato. La legislación estatal establece que un gobernador solo puede ejercer dos períodos de cuatro años, por lo que el actual mandatario concluirá su gestión en enero de 2027.