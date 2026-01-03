Adiós Gavin Newsom: quién es Thomas Steyer, el multimillonario obsesionado con la energía limpia que quiere ser gobernador

Thomas Steyer emerge como uno de los nombres en la carrera para suceder a Gavin Newsom en California. Multimillonario, activista climático y exasesor del actual gobernador, apuesta a una plataforma que combina propuestas de energía limpia, regulación corporativa y reducción del costo de vida en el estado más poblado.

¿Quién es Thomas Steyer y cómo construyó su fortuna?

Steyer tiene 68 años y un patrimonio estimado en US$2000 millones, según Forbes, lo que lo sitúa entre las 2000 personas más ricas del mundo.

El empresario construyó su fortuna en el sector financiero al dirigir durante 26 años el hedge fund Farallon Capital, un fondo de inversión de alto riesgo que opera con capital privado. Tras vender su participación en 2012, reorientó su actividad hacia la política y el activismo ambiental.

El dirigente abandonó Wall Street para dedicarse al activismo climático Redes de Tom Steyer

Steyer fundó NextGen Climate, una organización dedicada a promover políticas de energía limpia y a movilizar votantes jóvenes. Durante el ciclo electoral de 2016, destinó cerca de US$65 millones a respaldar candidatos demócratas y causas ambientales.

El vínculo con Gavin Newsom y la política estatal

Durante el primer mandato de Donald Trump, Steyer encabezó una campaña nacional para promover su destitución. Más tarde, en California, se integró como asesor económico principal del gobernador Gavin Newsom dentro del Grupo de Trabajo para la Recuperación Empresarial y del Empleo.

Durante su carrera fue asesor económico del actual gobernador Redes de Tom Steyer

Desde ese espacio, participó en el diseño de estrategias orientadas a la reactivación económica luego de la pandemia, un rol que reforzó su perfil institucional dentro del oficialismo demócrata estatal, según detalla su sitio oficial de campaña.

En 2020, Steyer se postuló como precandidato presidencial demócrata con el cambio climático como eje central. Aunque no obtuvo la nominación, reforzó su imagen como referente nacional del ambientalismo económico. Es autor del libro Más barato, más rápido y mejor: cómo ganaremos la guerra climática, que ingresó en la lista de bestsellers de The New York Times.

En el plano personal, Steyer está casado con Kat Taylor, con quien tiene cuatro hijos. La familia reside en San Francisco desde mediados de la década de 1980.

Tom Steyer tiene cuatro hijos adultos y cuatro nietos Instagram de Tom Steyer

La elección para gobernador de California será el martes 3 de noviembre de 2026. Las primarias están previstas para el 2 de junio de este año, según el calendario electoral del estado.

Con este proceso se definirá al sucesor de Newsom, que dejará el cargo luego de su segundo mandato. El demócrata no puede competir por la reelección porque la Constitución de California limita a dos mandatos el ejercicio del cargo de gobernador.

¿Qué propone Thomas Steyer como gobernador de California?

En su plataforma pública, Steyer plantea una agenda centrada en resultados económicos para los hogares californianos. Entre sus principales ejes figuran:

Forzar a las corporaciones a pagar mayores impuestos y destinar esos fondos a la educación pública.

y destinar esos fondos a la educación pública. Impulsar el mayor plan de construcción de viviendas accesibles en la historia del estado.

en la historia del estado. Desmantelar monopolios de servicios públicos y reducir las facturas de electricidad en un 25%.

y reducir las facturas de electricidad en un 25%. Prohibir el financiamiento de comités de acción política corporativos (PAC, por sus siglas en inglés) en elecciones estatales.

Con su esposa, Kat Taylor, financió iniciativas universitarias en Stanford y Yale Redes de Tom Steyer

Sus donaciones y compromiso filantrópico

Steyer fue uno de los primeros firmantes de The Giving Pledge (El Compromiso de Dar), mediante el cual se comprometió a donar la mayor parte de su fortuna en vida. Junto con su esposa, destinó decenas de millones de dólares a Stanford y Yale para investigación en energía avanzada.

Ambos también apoyaron iniciativas que derivaron en que California se volviera el primer estado en ofrecer desayunos y almuerzos escolares gratuitos a todos los estudiantes, con más de 300 millones de comidas anuales.